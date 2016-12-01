Merkel’den bağış!

Almanya BaşbakanıMerkel'in, ABD'dekiseçimler sırasında HillaryClinton'ı desteklemekadına Clinton Vakfı'na5 milyon dolara yakınmiktarda bağış gönderdiğiortaya çıktı. Diğer taraftanABD başkanlık seçimlerisırasında Almanyavatandaşlarının ödediğivergilerle yapılan bu bağışAlmanya'da tartışmayarattı. Alman hükümetiise bağışın, vakfınküresel iklimi korumakiçin yaptığı çalışmalarayardımcı olmasıamacıyla gönderildiğiniaçıkladı. Merkel'in partisiHristiyan DemokratBirlik'ten eski milletvekilive yurttaş hakları aktivistiVera Lengsfeld kişiselblogunda "Açıkçagörülüyor ki Almanvergi mükelleflerifarkında olmadanClinton'ın seçimkampanyasını finanseetti" diye yazdı. Bağışhaberini ilk duyuran basınorganlarındanDie Welt gazetesi de"Neden AlmanyaABD'deki seçimkampanyasını finanseetsin ki?" diye sordu.
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