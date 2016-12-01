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’den bağış!

Almanya Başbakanı ’in Hillary’ye 5 milyon dolar bağış gönderdiği ortaya çıktı. Trump’ın başkan seçilmesiyle panik yaşayan Merkel’in ekibi, bahaneler uydurdu...

Merkel’den bağış!
Almanya Başbakanı Merkel'in, ABD'deki seçimler sırasında Hillary Clinton'ı desteklemek adına Clinton Vakfı'na 5 milyon dolara yakın miktarda bağış gönderdiği ortaya çıktı. Diğer taraftan ABD başkanlık seçimleri sırasında Almanya vatandaşlarının ödediği vergilerle yapılan bu bağış Almanya'da tartışma yarattı. Alman hükümeti ise bağışın, vakfın küresel iklimi korumak için yaptığı çalışmalara yardımcı olması amacıyla gönderildiğini açıkladı. 'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten eski milletvekili ve yurttaş hakları aktivisti Vera Lengsfeld kişisel blogunda "Açıkça görülüyor ki Alman vergi mükellefleri farkında olmadan Clinton'ın seçim kampanyasını finanse etti" diye yazdı. Bağış haberini ilk duyuran basın organlarından Die Welt gazetesi de "Neden Almanya ABD'deki seçim kampanyasını finanse etsin ki?" diye sordu.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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