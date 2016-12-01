Hollande yeniden aday olmayacak

Sosyalist Partili Hollande, televizyon kanallarından canlı yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, son 4,5 yıldır ülkesinin çıkarlarını korumak için samimi ve dürüst bir biçimde çalıştığını söyledi.

Ülkesinin ihtiyaçlarını kişisel hırslarının önüne koyduğunu vurgulayan Hollande, "İkinci dönem için aday olmayacağım." dedi.

Hollande, Fransa'nın içe kapanmaması ve korumacı politikalar izlememesi gerektiğini belirterek Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağın yükselişine de dikkati çekti.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Hollande'ın popülaritesi son aylarda yüzde 10'ların altına düştü.

Hollande'ın aday olmayacağını açıklamasıyla Başbakan Manuel Valls'in Sosyalist Partiden cumhurbaşkanı adayı olması şansının arttığı belirtiliyor.

Fransa'da merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi geçen hafta sonu yapılan seçimle cumhurbaşkanı adayı olarak eski başbakanlardan François Fillon'u belirlemişti.

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Nisan ve 7 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seçimin en güçlü adayları olarak merkez sağın adayı Fillon ve aşırı sağ Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen gösteriliyor. İktidardaki Sosyalist Partiye ise kamuoyu yoklamalarında fazla şans tanınmıyor.