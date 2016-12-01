Boyun ağrısı felç etti

Galler'de sabah boyun ağrısıyla uyanan 21 yaşındaki Helen Fincham, gece ters bir pozisyonda yattığını zannetti. Eve gelen sağlık görevlileri ayakta durmasını isteyince yere yığıldı ve bir daha kalkamadı. Doktorlar, Helen'ın nadir görülen nörolojik bir hastalıktan dolayı felç geçirdiği sonucuna vardı