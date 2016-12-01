Yol Durumu
  1. ‘Aptal’ uyarısı
  2. Bağdat terör örgütü PKK'ya silah verecek

Boyun ağrısı felç etti

Boyun ağrısı felç etti
Galler'de sabah boyun ağrısıyla uyanan 21 yaşındaki Helen Fincham, gece ters bir pozisyonda yattığını zannetti. Eve gelen sağlık görevlileri ayakta durmasını isteyince yere yığıldı ve bir daha kalkamadı. Doktorlar, Helen'ın nadir görülen nörolojik bir hastalıktan dolayı felç geçirdiği sonucuna vardı
Etiketler:
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar