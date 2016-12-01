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‘Aptal’ uyarısı

Başkanı Brennan, 45. ABD Başkanı ’a ayar vermeye kalktı. Brennan, “Eğer İran’la yapılan nükleer anlaşmayı iptal edersen, bu aptallığın zirvesi olur” dedi

‘Aptal’ uyarısı
Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, yine haddini aştı. Daha önce Fethullahçı Terör Örgütü üzerinden 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan ama başarısızlığa uğrayan CIA'nın en yetkili ismi Brennan, "Darbe girişiminden sonra Türkiye daha da zor günler geçirecek" demişti. İşte o Brennan, Kraliçe II. Elizabeth'in televizyonu BBC'ye konuştu. ve ekibine 'disiplinli ve aklı selim' hareket edilmesi çağrısı yapan Brennan, "Öncelikle olarak bir yönetimin, kendinden önceki idarenin yaptığı anlaşmayı feshetmesi görülmemiş bir olay. Böyle bir tavır, İran'daki muhafazakarların güçlenmesi ve başka ülkelerin, İran'ın yeniden başlayacak nükleer faaliyetlerine karşı kendi nükleer programlarını geliştirme risklerini beraberinde getirecektir. Bu da aptallığın zirvesi olur" dedi. Trump başkanlığında CIA'den atılacak olan Brennan, ABD'nin radikal örgütlerle savaşan bir ABD'nin daha da zor durumda kalacağını ima etti. CIA Başkanı, Rusya konusunda da Trump uyarmak istedi: Suriye'nin geleceğinde kilit rol oynayan Rusya 'kuşkucu ve samimiyetsiz' pazarlık taktiği uyguluyor ve Moskova istediklerini elde etmeden geri durmayacak. Trump, bunu anlarsa iyi olur. Anlamazsa, problem çok büyük olur. 20 Ocak 2017'de Obama'dan başkanlığı devralacak olan Trump, "İran'la yapılan nükleer anlaşmanın hata olduğunu biliyorum. Bu konuda da elbette bazı adımlarımız olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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