‘Aptal’ uyarısı

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı(CIA) Başkanı John Brennan,yine haddini aştı. Daha önce FethullahçıTerör Örgütü üzerinden 15 Temmuz'da darbegirişiminde bulunan ama başarısızlığa uğrayanCIA'nın en yetkili ismi Brennan, "Darbe girişimindensonra Türkiye daha da zor günler geçirecek"demişti. İşte o Brennan, Kraliçe II. Elizabeth'intelevizyonu BBC'ye konuştu. Trump veekibine 'disiplinli ve aklı selim' hareket edilmesiçağrısı yapan Brennan, "Öncelikle olarak biryönetimin, kendinden önceki idarenin yaptığıanlaşmayı feshetmesi görülmemişbir olay. Böyle bir tavır, İran'dakimuhafazakarların güçlenmesive başka ülkelerin, İran'ın yenidenbaşlayacak nükleer faaliyetlerinekarşı kendi nükleerprogramlarını geliştirmerisklerini beraberinde getirecektir.Bu da aptallığınzirvesi olur" dedi. Trumpbaşkanlığında CIA'den atılacakolan Brennan, ABD'nin radikalörgütlerle savaşan bir ABD'nindaha da zor durumda kalacağınıima etti. CIA Başkanı, Rusyakonusunda da Trump'ıuyarmak istedi:Suriye'nin geleceğinde kilit rol oynayan Rusya'kuşkucu ve samimiyetsiz' pazarlık taktiği uyguluyorve Moskova istediklerini elde etmedengeri durmayacak. Trump, bunu anlarsa iyi olur.Anlamazsa, problem çok büyük olur. 20 Ocak2017'de Obama'dan başkanlığı devralacakolan Trump, "İran'la yapılan nükleer anlaşmanınhata olduğunu biliyorum. Bukonuda da elbette bazı adımlarımızolacak. Bundankimseninşüphesiolmasın"demişti.
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