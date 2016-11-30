Trump: Bütün işlerimi bırakacağım

ABD'nin seçilmiş başkanı milyarder iş adamı Donald Trump, Başkan olarak göreve başladıktan sonra diğer 'tüm işlerini bırakacağını' duyurdu.
Anayasa hukuçuları ve etik uzmanları tarafından sahip olduğu milyarlarca dolarlık işlerini bırakmadığı için eleştirilen Trump, Twitter'dan sürpriz bir açıklama yaptı. Trump, başkan olduktan sonra tüm işlerini bırakacağını duyurdu. Trump, Twitter hesabındaki mesajında "ABD'yi yeniden güçlü yapmak için ülkeyi yönetme görevine odaklanmak üzere sahip olduğum tüm büyük işleri bırakacağımı tartışmak amacıyla 15 Aralık'ta çocuklarımla birlikte New York'ta büyük bir basın toplantısı yapacağım" dedi.
"BAŞKANLIK ÇOK DAHA ÖNEMLİ"
Trump diğer mesajlarında da "Bunu yasalara göre yapmam gerekli olmasa da, görüntüde bunun önemli olduğunu hissediyorum. Başkanlığımın çeşitli işlerimle çıkar çatışmasına girmemesi gerekiyor. Dolayısıyla beni iş operasyonlarından tamamen dışarıda bırakmak için yasal belgeler düzenleniyor. Başkanlık çok daha önemli bir görev" dedi.
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