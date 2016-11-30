Almanya'da manşetlerde bu kez Türk düşmanlığı yerine 4 yaşındaki Emir'in yolu var!.. Mainz kentinde yaşayan Türk ailenin küçük oğlu Emir, önceki gün anaokuluna gitti. Derslerden sıkılan Emir, eve gitmeye karar verdi. Ancak okuldan nasıl çıkacaktı? Bir yolunu buldu ve 3 güvenlik noktasını da aşarak, okuldan çıkmayı başardı. Okulla evin arasındaki mesafe yaklaşık 2 kilometre. Emir'in bu mesafeyi yürüme şansı yoktu. Tramvaya bindi, ardından 3 durak sonra indi. Tünelden geçen Emir, 2 kez kırmızı ışıkta bekledi ve ardından yolun karşısına geçti. 3. ışıklarda beklerken, Emir'in ailesinin komşuları tarafından fark edildi. Evine birkaç metre kala görülen Emir'e, dairesinin önüne kadar eşlik edildi. Emir'in annesi, çalan kapıyı açtığında gözlerine inanamadı. Okulda olması gereken oğlu, karşısında duruyordu. Büyük bir panikle Emir'e sarıldı. Okulu arayan anne, oğlunun durumunu sordu. Okul yetkilileri, "Emir şu anda bahçede arkadaşlarıyla oyun oynuyor" cevabını verdi. Bu yalan karşısında iyice sinirlenen anne, okul hakkında suç duyurusunda bulundu. Okul yetkilileri, bu kez skandal bir cevaba imza attı: Yüzlerce öğrenci var. Hepsinin kontrolünü sağlamamız imkansız. Sizin çocuğunuz yaramazlık yapıp okuldan kaçıyorsa, bizim yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Almanya Milli Eğitim Bakanlığı, 2 kişi görevlendirdi. Okulun büyük bir ceza alacağı ifade edildi.



POLİS DE SUÇLU

Emir'in geçtiği 2 kilometrelik güzergah boyunca görev yapan polisler de yandı. Yetkililer, o polislerin dikkatsiz davrandığı için Emir'i görmediklerini ve ceza alacağını belirtti.