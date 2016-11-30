Irak hükümeti, ülkede terör listesinde yer alan PKK'ya resmiyet kazandırdı. İran destekli milis gücü Haşdi Şabi'nin Şengal dağından Telafer bölgesine geçişini sağlayan PKK, Irak yönetimi tarafından ödüllendirilecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, Irak Başbakanı Haydar el Abadi'nin, Haşdi Şabi güçlerine verdiği yasal statü ve kaynaklardan terör örgütü PKK'nın Şengal (Sincar) dağı yapılanması da faydalanacak. PKK'nın Şengal dağında kurduğu 4 kampta eğitim alan ve Ezidi'lerden oluştuğu iddia edilen ancak tamamı PKK'lı olan 'Şengal Direniş Birlikleri' (YBŞ) Haşdi Şabi statüsünde Irak merkezi yönetiminden maaş ve askeri lojistik desteği alacak.

14 AYDA 38 MİLYON YARDIM!

Irak hükümetinin izni dahilinde Kerkük'teki gücünü arttıran PKK, Şengal ve Kerkük kentindeki hareket alanını, kamplarını ve gruplarının sayısını artırıyor. Terör örgütü PKK'nın Şengal dağından başlayıp Haneken bölgesine kadar uzanan coğrafyadaki etkinliğine rağmen, Irak hükümeti ve resmi makamları tarafından PKK'ya karşı henüz bir adım atılabilmiş değil. Irak hükümet yetkililerinin, PKK'ya karşı bir hamle yapmak yerine ABD'nin Bağdat büyükelçiliği ve bölgedeki askeri danışmanları aracılığı ile PKK'nın öncülüğünde YBŞ'ye lojistik, maddi ve askeri destek verdiği ifade ediliyor. Son 14 ay içinde YBŞ'ye gönderilen toplam silah yardımının 38 milyon doları aştığı belirtiliyor.



Ninova İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan, "Telafer, büyük bir dram yaşıyor. Musul operasyonun başladığı tarihten bu yana en büyük göç dalgası 2 gün önce yaklaşık 3 bin ailenin göç etmesiyle yaşanmış oldu" dedi. Kaplan, göç eden ailelerden bin 500'ünün Musul'un 120 kilometre güneybatısındaki El-Beac ilçesine, bazılarının oradan Suriye'nin Rakka kentine, bazılarının Suriye-Türkiye sınırındaki Azaz'a; bin 500 ailenin ise Telafer'in kuzeyinde Zummar, El-Kesk ve Peşmerge güçlerinin kontrolündeki bölgelere yakın köylere gittiğini bildirdi. Çoğunluğu Telaferli 300 bine yakın göçmene kucak açan Türkiye'ye teşekkür eden Kaplan, Türk hükümetinden lojistik ve insani yardım talebinde bulundu.

2017 BÜTÇESİNDE YER ALACAKLAR

Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri, YBŞ için 2017 yılında 8 bin askeri piyade silahı, 400 adet orta ölçekli silah ve kırsal kesimde kullanılmak üzere alınacak araçlardan oluşan 22 milyon dolarlık bir bütçe çıkarmayı planlandığını belirtiyor. Hali hazırda bin 200 YBŞ'liye aylık 580 dolar maaş ödenirken 2017'de bu sayının 2 bin 100'e çıkarılması planlanıyor.

PAZARTESİ GÖRÜŞTÜLER

Yeni Şafak'a bilgi veren Savunma Bakanlığı yetkilileri, PKK ve YBŞ'den oluşan bir grubun pazartesi günü 14.00'de Telafer askeri üssüne geldiklerini ve 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Askeri üste yapılan görüşmede, sınır güvenliğinin kontrol koşullarının görüşüldüğü dile getirildi. Irak Savunma Bakanlı yetkilileri ile PKK/YBŞ güçleri arasında yapılan görüşmelere Haşdi Şabi güçlerinde katıldığı ifade edildi. Kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YBŞ'ye yurt dışı kaynaklı yapılan destek amaçlı askeri lojistikten 15 aydan bu yana olduğu gibi yararlandırılmasına devam edileceği ifade edildi. İlk resmi askeri lojistik desteğinin 12 Aralık'ta Telafer askeri havalimanı üssünden teslim edileceği ve buradan da birkaç gün içinde Haşdi Şabi ve PKK/YBŞ'ye teslim edileceği belirtildi.

KERKÜK FORMÜLÜ

DEAŞ'in Kerkük kentine saldırısının ardından Irak hükümeti, kentteki Haşdi Şabi güçlerinin sayısını artırırken, PKK'lılar da bölgedeki sayısını gözle görülür bir şekilde artırmış durumda. PKK'nın DEAŞ'a karşı savaş çerçevesinde kente geldiği ve burada karargâhlar kurarak bölgeden geri çekilmedikleri öğrenildi. Bağdat bugüne kadar PKK ile illegal yollardan irtibat kurarken PKK'nın Kerkük'teki yapısının resmileştirilmesinin imkansız olduğuna dikkat çeken Iraklı askeri kaynaklar, PKK'ya bölgede verilecek yardımların Haşdi Şabi'ye teslim edilmesi, ardından Haşdi Şabi'nin de PKK'ya teslim etmesi öngörülüyor. Ancak PKK seri numaraları olan dış yardımlarla gelen silahlar değil seri numaraları envanterde olmayan silahlar verilecek.

TERÖR KAMPLARI YASALLAŞIYOR

Savunma bakanlığı kaynakları, Musul- Telafer operasyonlarının sona ermesi ile birlikte Haşdi Şabi gruplarına sağlanacak ayrıcalıkla, YBŞ/PKK güçlerini de Şengal bölgesinde sınır muhafız gücü olarak kullanmak istiyor. Böylece PKK'nın Şengal dağındaki kurduğu ve kuracağı 6 kamp yasal bir hal alacak. Telafer havalimanında kontrol altına alması ile birlikte bölgedeki en büyük askeri üssü buraya kaydırdı. Hali hazırda Telafer havalimanında 3 bin 800 Haşdi Şabi milis gücü bekletiliyor. Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri de Perşembe günü itibari ile bölgeye intikal ettikleri kaydedildi.

RESMİ YOL BULACAKLAR

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahevan Abdullah "Irak Başbakanı isterse Haşdi Şabi ile ilgili çıkarılan yasaya göre Şengal'de (Sincar) bulunan PKK'ya maaş, bütçe ve silah verilebilir. PKK güçlerinin Kerkük'teki hareketliliği artmış durumda. Kerkük'te bulunan PKK güçleri maaş alıyorlar ve mali açıdan da iyi durumdalar" dedi. Abdullah, "PKK'ya yönelik söz konusu yardımın Haşdi Şabi adı altında yapılması çok zahmetli olacaktır. Bu nedenle de Irak hükümetinin ve özellikle de PKK'yı destekleyen kesimin bahsi geçen yardımların aksamaması için resmi bir yol bulma çabası içine girmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.