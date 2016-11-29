Halep'teki sivil savunma ekibinin basın sorumlusu İbrahim Ebu Leys, rejim güçlerinin Muyesser Mahallesi'ndeki hava saldırıları nedeniyle Bab Neyrab Mahallesi'ne kaçan sivilleri vurduğunu aktardı. Bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 25 sivil hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Ebu Leys, "Rejim artık sadece sivil yerleşimleri değil, buralardan güvenli gördükleri bölgelere kaçan sivilleri de vuruyor." dedi.

Rejimin son saldırısıyla birlikte Halep'in doğusunda 15 Kasım'dan bu yana ölen sivillerin sayısı 643'ten 668'e yükseldi.

YÜZBİNLERİN İNSANİ KRİZİ

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye sınır Halep, başkent Şam'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda bulunuyor. Kent merkezinin Türkiye sınırına uzaklığı da 40 kilometre. Merkezin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor. Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğünün verilerine göre, halk 96 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı. Kentte hizmet veren yalnızca 3 fırın bulunuyor. Bölgede okulların tümü kapalı. Yaklaşık 300 bin sivil, rejimin son ilerlemesiyle 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştı.

Halep Sivil Savunma Birliği, önceki gün yaptığı açıklamada iki haftadır Halep'in doğusuna 2 bin hava saldırısı, 7 bin top atışı yapıldığını ve 600'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin sivilin de yaralandığını duyurmuştu.