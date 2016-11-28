Avukat Mehmet Daimagüler, Beşşar Esed hakkında Suriye'de "insanlık ve savaş suçu işlediği" gerekçesiyle Federal Başsavcılığa sunulan suç duyurusuna imza atan avukatlarla Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de son yıllarda insanlık ve savaş suçu işlendiğini bildiklerini söyledi.

Suç duyurusunda son 6 ayda Halep'teki olayları temel aldıklarını ifade eden Daimagüler, Halep'teki olayların ayrıntılı bir şekilde rapor edildiğini, diğer taraftan hala Halep'e yönelik Esed güçlerince hava saldırılarının devam ettiğini kaydetti.

"Halep'te ağır çekimde bir soykırım izliyoruz." diyen Daimagüler, her gün televizyonda çocukların ve kadınların öldüğünü izlediklerini belirtti.

Suriye'deki bazı örgütlerin Almanya'da terör örgütü olarak nitelendirildiğine, ancak BM'nin bu örgütleri terör örgütü olarak görmediğine işaret eden Daimagüler, "Suriye'de insanların yüzde 97'si Esed'in adamları tarafından öldürüldü. Esed'e karşı hiçbir şey yapmıyoruz. Sanki umurumuzda değil. Bunu biz hukukçular olarak kabul edemeyiz." dedi.

"ÇİFTE STANDART VAR"

Hukukçular olarak siyasi alanda baskı yapmak istediklerini ifade eden Daimagüler, şöyle devam etti:

"Almanya'da savcılıklar bağımsız değil. Başsavcılık günün sonunda Adalet Bakanlığının bir şubesi. Adalet Bakanlığı da günün sonunda bayan Merkel'in (Başbakan Angela Merkel) bir bakanlığı. Demek istediğim, bu bir siyasi sorun. Adalet veya hukuk sorunu değil. Bayan Merkel'den bir söz duymak istiyorum; 'evet' veya 'hayır.' Biz gözlerimizi Esad'ın yaptığına, soykırıma kapatmak mı istiyoruz veya bu insanlara yardımcı mı olmak istiyoruz? Bizim gördüğümüz büyük bir çifte standart var."

Alman Başsavcılığının bu suç duyurusunu kabul edeceği yönünde ümitli olduğunu dile getiren Daimagüler, çünkü yeterli kanıt, tanık ve görüntünün bulunduğunu vurguladı..

Daimagüler, "Hangi argümanlarla başsavcının karar vermek isteyeceğini bekleyeceğiz. Bunun peşindeyiz, baskı yapacağız." ifadesini kullandı.

6 avukatın imzaladığı ve Federal Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda 26 Nisan-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Suriye'de Esed rejimi tarafından işlenen "insanlık ve savaç suçu" kapsamına girebilecek 40'ın üzerinde olay yer alıyor.