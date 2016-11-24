Yol Durumu
  1. Tarihi detay

PYD, 'nin füzeleriyle vuruyor

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında kritik öneme sahip olan El Bab bölgesinde, PYD'nin tacizleri artıyor. Terör örgütü, tarafından verilen Tow tanksavar füzeleriyle TSK’ya ait zırhlı araçları hedef alıyor.

PYD, ABDnin füzeleriyle vuruyor
Fırat Kalkanı Operasyonu'nda TSK destekli ÖSO birlikleri 170'ten fazla köy ve kasabayı terörden arındırdı. Cerablus'ta başlayan harekat kapsamında Çobanbey, Azez, Mera ve Dabık hattında DEAŞ işgalinde olan yerleşim birimlerini özgürleştiren TSK-ÖSO ittifakı, El Bab önlerine kadar ilerledi. Kuzeybatı yönünden Halep'in en büyük ilçesi El Bab'a 800 metreye kadar yaklaşan ÖSO güçlerine karşı güneyde Esed, doğuda ise PYD milisleri harekete geçti. Bin 700 kilometrekareden fazla alanda şiddetli çatışmalardan sonra kontrol sağlayan TSK-ÖSO ittifakına karşı terör örgütü DEAŞ'ın El Bab bölgesinde 17 köyü çatışmasız PYD terketmesi örgütün TSK ve ÖSO 'ndan intikam almak olarak yorumlanıyor. PYD'li teröristlerin son bir haftada DEAŞ'ın terk ettiği köylerden sonra El Bab merkeze uzaklığı 8 kilometreye kadar düştü.

İKİNCİ CEPHE AÇILDI
El Bab'a 3 farklı yönden girme hazırlığı yapan ÖSO savaşçıları doğu yönünde artan PYD tehdit ve saldırılarına karşı da yeni bir cephe açtı. Şeyh Nasır, Arap Veran, Yılanlı, Burseya ve Kanlıkuyu, Cudeyra, Barezi köylerinde şiddetlenen çatışmalarda her iki taraftan da kayıplar yaşandı. Terör örgütü PYD'nin El Bab'a yaklaşma amaçlı son hamlesi ise Arime köyüne saldırması oldu. El Bab çevresinde artan hareketliliğe paralel olarak PYD'nin işgali altında olan Aynel Arap (Kobani) ve Tel Abyat yönünden tank, silah, füze ve milis sevkiyatında olağünüstü artış gözlendiği bildiriliyor. Tel Abyat Mekteb-i Tahassüs kampı ve Münbiç Ebu Leyla eğitim kampında tarafından eğitilen militanlar ile Kamışlı, Aynel Arap bölgelerinden 400'den fazla terörist El Bab çevresine takviye amaçlı gönderildi.

TOW'LA SALDIRDI
Salı akşamı Arapveran köyünde TSK'ya ait 2 tankı ABD tarafından verilen ile hedef alan örgütün benzer saldırıları ertesi günde devam etti. Aynı bölgede Çarşamba öğle saatlerinde bir Türk tankının daha PYD saldırısına maruz kaldığı gelen bilgiler arasında.

ABD UÇAKSAVAR VERDİ İDDİASI
Son gelişmelere dair Yeni Şafak'a bilgi veren Suriyeli muhalifler, ABD'nin terör örgütüne bol miktarda tanksavar ile birlikte Türk savaş uçakları ve helikopterlerine saldırı amaçlı uçaksavar füzesi verdiği yönünde söylentiler olduğunu belirtiyorlar. ABD'li askeri sözcü Albay John Dorrian, 17 Kasım Perşembe günü El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermediklerini açıklamıştı.
Etiketler: , ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe 08:56
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)
TEVFİK TEVFİK

evet ABD ,nin aşşağılık tavırları azalcağına ,artarak devam ediyor ,bu ateist itlere iyi ve acı bir ders vermenin zamanı geldi ,,,,nasılmı MEVLA BUNLARI ÇÖKERTECEK HİÇ KAÇARI YOK ,,,,ONUNDA SABRI BİRYERE KADAR ,,,,,VESSELAM,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.11.2016 11:28
troya troya

rüzgar eken fırtına biçer.birgün bu abd hainlerin ektikleri inşaallah başlarına fırtına değil hortum olarak döner.ALLAH müslümanları koprusun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.11.2016 10:47
Ahmet Ahmet

Ülkemiz her türlü en etkili silahları devamlı üretsin ki bu terör ve destekçilerini tam halledelim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.11.2016 10:33
TAR KAN TAR KAN

İncirliği kapatırsanız bir süre sonra ne DAEŞ kalır ne de YPG. NATO'nun, bu örgütlere İncirlik üzerinden silah ve cephane desteği verdiğini bildiğimiz halde ve bu silahlarla vurulduğumuzu bildiğimiz halde neden bu üs kapatılmıyor anlamak mümkün değil. Yoksa bu üs bizim değil, NATO'nun malı da haberimiz mi yok!

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 24.11.2016 10:23
FatihSultan23 FatihSultan23

Hala neden bu pislik terörist amerika bir gün sonun gelecek şerefsiz siyonistler, amerika kendi yerlisiyle yönetilmiyor, siyonist israil terörist yahudileri yönetiyor, anlaşılan amerika işgal altında yani pislik dolu bir ülke. Türkiye bu ülke asla kale almamalı ve incirlik üssünü kapamalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 24.11.2016 09:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar