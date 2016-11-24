Fırat Kalkanı Operasyonu'nda TSK destekli ÖSO birlikleri 170'ten fazla köy ve kasabayı terörden arındırdı. Cerablus'ta başlayan harekat kapsamında Çobanbey, Azez, Mera ve Dabık hattında DEAŞ işgalinde olan yerleşim birimlerini özgürleştiren TSK-ÖSO ittifakı, El Bab önlerine kadar ilerledi. Kuzeybatı yönünden Halep'in en büyük ilçesi El Bab'a 800 metreye kadar yaklaşan ÖSO güçlerine karşı güneyde Esed, doğuda ise PYD milisleri harekete geçti. Bin 700 kilometrekareden fazla alanda şiddetli çatışmalardan sonra kontrol sağlayan TSK-ÖSO ittifakına karşı terör örgütü DEAŞ'ın El Bab bölgesinde 17 köyü çatışmasız PYD terketmesi örgütün TSK ve ÖSO 'ndan intikam almak olarak yorumlanıyor. PYD'li teröristlerin son bir haftada DEAŞ'ın terk ettiği köylerden sonra El Bab merkeze uzaklığı 8 kilometreye kadar düştüEl Bab'a 3 farklı yönden girme hazırlığı yapan ÖSO savaşçıları doğu yönünde artan PYD tehdit ve saldırılarına karşı da yeni bir cephe açtı. Şeyh Nasır, Arap Veran, Yılanlı, Burseya ve Kanlıkuyu, Cudeyra, Barezi köylerinde şiddetlenen çatışmalarda her iki taraftan da kayıplar yaşandı. Terör örgütü PYD'nin El Bab'a yaklaşma amaçlı son hamlesi ise Arime köyüne saldırması oldu. El Bab çevresinde artan hareketliliğe paralel olarak PYD'nin işgali altında olan Aynel Arap (Kobani) ve Tel Abyat yönünden tank, silah, füze ve milis sevkiyatında olağünüstü artış gözlendiği bildiriliyor. Tel Abyat Mekteb-i Tahassüs kampı ve Münbiç Ebu Leyla eğitim kampında ABD tarafından eğitilen militanlar ile Kamışlı, Aynel Arap bölgelerinden 400'den fazla terörist El Bab çevresine takviye amaçlı gönderildi.Salı akşamı Arapveran köyünde TSK'ya ait 2 tankı ABD tarafından verilen Tow füzeleri ile hedef alan örgütün benzer saldırıları ertesi günde devam etti. Aynı bölgede Çarşamba öğle saatlerinde bir Türk tankının daha PYD saldırısına maruz kaldığı gelen bilgiler arasında.

ABD UÇAKSAVAR VERDİ İDDİASI

Son gelişmelere dair Yeni Şafak'a bilgi veren Suriyeli muhalifler, ABD'nin terör örgütüne bol miktarda tanksavar ile birlikte Türk savaş uçakları ve helikopterlerine saldırı amaçlı uçaksavar füzesi verdiği yönünde söylentiler olduğunu belirtiyorlar. ABD'li askeri sözcü Albay John Dorrian, 17 Kasım Perşembe günü El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermediklerini açıklamıştı.