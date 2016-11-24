İKİNCİ CEPHE AÇILDI
El Bab'a 3 farklı yönden girme hazırlığı yapan ÖSO savaşçıları doğu yönünde artan PYD tehdit ve saldırılarına karşı da yeni bir cephe açtı. Şeyh Nasır, Arap Veran, Yılanlı, Burseya ve Kanlıkuyu, Cudeyra, Barezi köylerinde şiddetlenen çatışmalarda her iki taraftan da kayıplar yaşandı. Terör örgütü PYD'nin El Bab'a yaklaşma amaçlı son hamlesi ise Arime köyüne saldırması oldu. El Bab çevresinde artan hareketliliğe paralel olarak PYD'nin işgali altında olan Aynel Arap (Kobani) ve Tel Abyat yönünden tank, silah, füze ve milis sevkiyatında olağünüstü artış gözlendiği bildiriliyor. Tel Abyat Mekteb-i Tahassüs kampı ve Münbiç Ebu Leyla eğitim kampında ABD tarafından eğitilen militanlar ile Kamışlı, Aynel Arap bölgelerinden 400'den fazla terörist El Bab çevresine takviye amaçlı gönderildi.
TOW'LA SALDIRDI
Salı akşamı Arapveran köyünde TSK'ya ait 2 tankı ABD tarafından verilen Tow füzeleri ile hedef alan örgütün benzer saldırıları ertesi günde devam etti. Aynı bölgede Çarşamba öğle saatlerinde bir Türk tankının daha PYD saldırısına maruz kaldığı gelen bilgiler arasında.
ABD UÇAKSAVAR VERDİ İDDİASI
Son gelişmelere dair Yeni Şafak'a bilgi veren Suriyeli muhalifler, ABD'nin terör örgütüne bol miktarda tanksavar ile birlikte Türk savaş uçakları ve helikopterlerine saldırı amaçlı uçaksavar füzesi verdiği yönünde söylentiler olduğunu belirtiyorlar. ABD'li askeri sözcü Albay John Dorrian, 17 Kasım Perşembe günü El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermediklerini açıklamıştı.
kalan karakter 1000
evet ABD ,nin aşşağılık tavırları azalcağına ,artarak devam ediyor ,bu ateist itlere iyi ve acı bir ders vermenin zamanı geldi ,,,,nasılmı MEVLA BUNLARI ÇÖKERTECEK HİÇ KAÇARI YOK ,,,,ONUNDA SABRI BİRYERE KADAR ,,,,,VESSELAM,,,
rüzgar eken fırtına biçer.birgün bu abd hainlerin ektikleri inşaallah başlarına fırtına değil hortum olarak döner.ALLAH müslümanları koprusun
Ülkemiz her türlü en etkili silahları devamlı üretsin ki bu terör ve destekçilerini tam halledelim.
İncirliği kapatırsanız bir süre sonra ne DAEŞ kalır ne de YPG. NATO'nun, bu örgütlere İncirlik üzerinden silah ve cephane desteği verdiğini bildiğimiz halde ve bu silahlarla vurulduğumuzu bildiğimiz halde neden bu üs kapatılmıyor anlamak mümkün değil. Yoksa bu üs bizim değil, NATO'nun malı da haberimiz mi yok!
Hala neden bu pislik terörist amerika bir gün sonun gelecek şerefsiz siyonistler, amerika kendi yerlisiyle yönetilmiyor, siyonist israil terörist yahudileri yönetiyor, anlaşılan amerika işgal altında yani pislik dolu bir ülke. Türkiye bu ülke asla kale almamalı ve incirlik üssünü kapamalı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.