Irak İçişleri Bakanlığına bağlı "Ani Müdahale Birliği"nde görevli Tuğgeneral Gays Munhel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'in üst düzey mensuplarının aileleriyle Musul'un doğu kesiminde ikamet ettiğini söyledi.

Ordu birliklerinin, Musul operasyonu kapsamında kentin doğu kesiminde ilerlediğini ifade eden Munhel, "Bu bölgede çatışmalar yoğunlaştı. Örgüt liderleri, yakınlarını, açık şekilde kentin doğusundan batısına tahliye etmeye başladı." dedi.

Kentin batı kesiminin Suriye sınırına yakın olduğuna işaret eden Munhel, muhtemel bir operasyon durumunda buradan kaçışlarının daha kolay olabileceğini kaydetti.

Musul'daki yaşam şartlarının çok kötü bir seviyede olduğunu vurgulayan Munhel, "Elektrik, su kesintileri devam ediyor, ilaç ve gıda ürünleri ise sınırlı sayıda. Bu durum insani felakete yol açabilir." diye konuştu.

TARİHİ NEMRUD NAHİYESİ İLE NU'MANİYYE KÖYÜ KURTARILDI

Öte yandan, ordu birliklerinin, kentin güneyindeki tarihi "En-Nemrud" nahiyesi ile En-Nu'maniyye köyünde denetimi sağladığı belirtildi.

"Ninova'ya Yöneliş" operasyonları komutanı Abdulemir Raşid Yarallah, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı 9'uncu zırhlı tugayın, Nemrud nahiyesini DEAŞ'ın elinden kurtardığını ifade ederek, hükümet binalarına Irak bayrağı asıldığını bildirdi.

Musul'un 30 kilometre güneyindeki Nemrud nahiyesi, Asur İmparatorluğunun başkentiydi. Geçen sene mart ayında DAEŞ tarafından ele geçirilen beldedeki tarihi eserler büyük oranda tahrip edilmişti.

Ninova Operasyonları Komutanlığında görevli albay Muhammed el-Cuburi ise Nemrud'un güneyindeki Nu'maniyye köyünde kontrolün sağlandığını, güvenlik güçleri ile bomba imha uzmanlarından oluşan ekibin, DEAŞ tarafından yerleştirilmiş patlayıcılardan arındırmak için bölgede tarama çalışmalarına başladığını ifade etti.