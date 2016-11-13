"Musul'a girmeye hazırız"

Iraklı Sünni lider ve Muttehidun Koalisyonu Başkanı Usame en-Nuceyfi, Türk askerleri tarafından eğitilen Ninova Muhafızları'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezine girmeye hazır olduklarını duyurdu.

Nuceyfi, Musul'u kurtarma operasyonu çerçevesinde Irak ordusuna bağlı askeri birliklerle hareket eden "Ninova Muhafızları'nın" konuşlandığı bölgeyi ziyaret etti.

Musul'un kuzeydoğusunda ve kent merkezinden 7 kilometre mesafede yer alan Şelalat bölgesine gelen Nuceyfi, buradaki güvenliği sağlayıp kent merkezine girmeyi bekleyen Ninova Muhafızları'nın durumunu yerinde inceledi.

Ninova Muhafızları komutanlarından bilgi aldıktan sonra Şelalat bölgesinin Tayara köyü yakınlarında basın toplantısı düzenleyen Nuceyfi, "Bugün bizim günümüz, Musul'un günüdür. Irak'ın güvenliğini, toprakların korunması ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek için eğitilen Musul'un çocukları 'Ninova Muhafızları' göreve hazır. Kısa bir süre içerisinde güçlerimizin kapasitesi ortaya çıkacaktır. Bu da elbette meydana gelen büyük bir yorgunluk ve girilen savaşlarda elde edilen başarılardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Ninova Muhafızları'nın birkaç gün içerisinde Musul'daki DEAŞ'ı bozgunu uğratmak için kent merkezine gireceğini belirten Nuceyfi, "Musul kent merkezinden birkaç kilometre mesafedeyiz. Kent merkezine girmek için Ninova Muhafızları hazır bekliyor" diye konuştu.

Musul'u kurtarma operasyonuna katılan güvenlik güçleri hakkındaki izlenimlerine de değinen Nuceyfi, şunları kaydetti:

"Kent içerisinde DEAŞ ile mücadele eden güvenlik güçleri hakkında elde edilen izlenimler şu ana kadar olumlu. Musullu sivillere karşı herhangi bir ihlal söz konusu değil. Güvenlik güçleri, genel olarak büyük bir sorumluluk, emirlere uyup ve saygılı bir şekilde davranıyor. Irak ordusu ve Ninova Muhafızları ve kente giren anti terör timleri bu konuyu daha önce ele almıştı. Kent içerisinde herhangi bir hak ihlaline kesinlikle müsade edilmeyeceği gibi olası bir durumda hemen anında soruşturma ve inceleme yapılacaktır. Daha önce meydana gelen insan hakları ihlallerini Irak Başbakanı'na iletip, gerekli soruşturmaların açılmasını talep etmiştik. Amacımız başka operasyonlarda meydana gelen ihlallerin bir daha yaşanmaması."

Nuceyfi, "Zafer ve kentin geri alınmasıyla suç örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması çok yakın." dedi.

Musul'da yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı kısa bir süre içerisinde büyük bir göç dalgasının öngörüldüğünü aktaran Nuceyfi, "Çatışmaların yoğunlaşmasından dolayı önümüzdeki kısa bir süre içerisinde büyük bir sığınmacı dalgası bekliyoruz. Ancak Musul halkına evlerinde durması çağrısında bulunuyoruz. Zor durumda kalmadıkları sürece evlerini terk etmesinler. Çünkü kendi can güvenlikleri ve kentin korunması için en iyi yöntem evlerinde kalmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Gazetecilerin kent merkezine giren güvenlik güçlerinin neden yavaş ilerlediği sorusu üzerine Nuceyfi, "Kent içerisinde giren Irak ordusuna bağlı anti terör timlerinin ilk hedefi sivil ve kenti korumalarıdır. Terör örgütü her şeyi kullanıyor. Örgüt bombalı araçlar ve mayınları patlatıp onlarca sivil öldürüyor. Kent içerisindeki güvenlik güçleri Musul'un sol (doğu) bölgesini belki kısa bir içerisinde geri alabilir ancak onlardan istenilen bu değil. Amaç sivillere ve kentte en az zarar verilerek ilerleme sağlanması. Bu asıl görevdir. Genel olarak güvenlik güçleri kent merkezine iyi bir ilerleme kaydediyor." yanıtını verdi.