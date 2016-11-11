Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bosna Hersek'teki uzantısı okullarla ilgili Türkiye ile irtibat halinde olduklarını belirterek, okulların devri ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Crnadak, Banja Luka şehrinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki resmi temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin FETÖ konusunda diğer ülkeler gibi Bosna Hersek'i de uyardığını aktaran İgor Crnadak, "Türkiye, bu örgütün tehlikeli olduğu görüşünde. Bu nedenle diğer ülkeler gibi Bosna Hersek'i de uyarıyor. Bu konu hakkında konuştuk. Bu okullarla ilgili yetkinin bir kısmı entitelerde, bir kısmı da kantonlarda. Bizim duruşumuz, gelişmelerin izlenmesi, Türkiye ile sürekli irtibat halinde kalınması yönünde. Ancak, Türkiye'den tarafımıza herhangi bir baskı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Crnadak, sözü geçen okulların maddi sıkıntı içinde olduğuna dair duyumlar aldığını belirterek, "Bugün haberlerde bu okulların el değiştireceğini gördüm. Durumu takip ediyoruz." dedi.

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

İgor Crnadak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine gittiği Türkiye'deki temaslarını "son derece başarılı" olarak nitelendirerek, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ile görüştüğünü aktardı.

Türkiye'deki temasları kapsamında Bosna Hersek'ten et ihracatı konusunun da gündeme geldiğini kaydeden Crnadak, gelecek yıl Türkiye'ye 15 bin ton et ihraç edileceğini Türk yetkililerin de doğruladığını bildirdi.

İgor Crnadak, et ihracatı konusunun Bosna Hersek ekonomisi için önemine işaret ederek, bu ihracatın mevcut çiftliklerin kapasitesinin artırılmasında ve yeni çiftlikler kurulmasında da etkili olacağını aktardı.