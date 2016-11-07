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ABD- el ele Rakka’ya

ABD-YPG el ele Rakka’ya
Suriye'nin Rakka kentini, DEAŞ'tan kurtarmak için harekete geçildiği açıklandı. ABD, uzun süredir Rakka'ya Türkiye ile girmek için pazarlık yaparken, çatısı altında terör örgütü YPG, Kürt, Arap, Türkmenler'in de bulunduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) operasyonu başlattığını duyurması, ilginç bulundu.

​CARTER: MEMNUNUZ
Temizlik harekatına, hele bir de Türkiye'nin "Fırat Kalkanı" operasyonuna gönderme yapılarak "Fırat'ın Gazzabı" denilmesi, kafaları iyice karıştırdı. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, operasyonu "memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti. DSG adına konuşan Cihan Ehemed de, Rakka'yı özgürleştirme hamlesi, 5 Kasım gecesi başlamıştır. Kobane, Gire Spi, Heseke, Hol, Şedade ve Minbiç'te nasıl başardıysak Rakka'da başaracağız" dedi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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