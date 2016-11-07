Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Özel Kuvvetler (Zerevani) Birliği Komutanı Albay Salar Teymur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peşmerge güçleri Başika merkezinde yer alan mahalle ve sokakların çoğunluğunda kontrolü sağlamış durumda. Şu anda ev ve tüneller içerisinde gizlenen militanların yakalanması için temizlik operasyonu devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Peşmerge güçleri ve militanlar arasında sıcak çatışmaların çıkması sonucu birçok militanın öldürüldüğünü belirten Teymur, "Sokaklarda çok sayıda militan cesetleriyle karşılaşmak mümkün. Başika'nın doğu mahallelerinde 20'ye yakın militan cesedi var. Hükümet binaları ve diğer önemli bölgelerde hakimiyet sağlandı" dedi.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri, sabahın erken saatlerinde 3 koldan Başika kasabasına doğru saldırıya geçmişti. DEAŞ militanları söz konusu saldırıları püskürtmek için bombalı araçlarla savunmaya geçmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014 tarihinden bu yana Musul kent merkezinden 20 kilometre mesafede yer alan Başika kasabasını elinde tutuyordu.

Peşmerge güçleri, Musul'u kurtarma operasyonu kapsamında 23 Ekim tarihinde Başika'yı iki koldan kuşatma altına almıştı.