İnsanlığa Fransızlar

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Suriye'de milyonlarca kişininülkelerini terk etmesine, yüzbinlerce masumun ölmesine sessizcekatkıda bulundu. Zor şartlardan kaçarak ülkemize gelen 3 milyon Suriyeli ve Iraklımülteciye kucak açtığımız halde, sözdeAvrupalılar bizi eleştirdi. 15 milyar dolara yakın harcama yaptığımız mülteciler, 5 yıldızlı otel konforunda yeni kurulan kentlerde yaşarken, Avrupa'ya ulaşan mültecilere insanlık dışı muamele yapıldı. Bunlara son örnek Fransa'da yaşandı.
40 SURİYELİ YARALANDI Jungle kampının kapatılmasıylaFransa'nın başkenti Paris'e akın edenyaklaşık üç bin göçmenin Stalingradve çevresine kurduğu çadırlar, dünsabah söküldü. Sığınmacılar otobüslere doldurularak şehir dışındaki merkezlere taşındı. Müdahale sırasında polise direnen Suriyeliler'e şiddet kullanıldı. 40'ın üzerinde Suriyeli göçmen yaralandı. Paris'teki sığınmacıların çoğunun İtalya'dan Fransa'nın daha kolay sığınma hakkı verdiği düşüncesiyle geldiği belirtildi. Paris polisinin orantısızgüç kullandığı sığınmacılarla görüşmekisteyen bağımsız medya kuruluşlarınada sansür getirildi. Dünyaya sözde insanlık dersi veren Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, çaresiz göçmenlere uyguladığı bu insanlık dışı uygulamaya sosyal medyada sert tepki vardı.
PARİS'TE MÜLTECİLER
TÜRKİYE'DE MÜLTECİLER
TWİTTER'DA BÜYÜK TEPKİ
* Almanya , Fransa veya Belçika. Hepsinin ortak özelliği, insanlık düşmanı olmaları.
* Bu ülkelerin hepsi, Ortadoğu insanını ikinci sınıf görür. Maalesef durum bu.
* Bize insanlık dersi veren insan müsveddeleri.
* Biz dünyanın en merhametli insanlarıyız. Avrupalılar mı? Onlarda merhamet yoktur.
* Avrupa Birliği değil Avrupa Kirliliği. İnsanlık onlarda sadece bir sözcüktür.
* Alman siyasetçiler veya Fransız siyasetçiler. İnsan onurunu hiçe sayanlardır.
* Siz bizlere ne kadar baskı yaparsanız yapın, biz insan olarak yaşamayı sürdüreceğiz.
* Biz ekmeğimizi mağdurlarla paylaşırız.