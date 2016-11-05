  1. Hillary korkuyor
  2. Belçika'daki PKK kararına itiraz edildi

İnsanlığa Fransızlar

Türkiye, 3 milyonu aşkın mülteciye kucak açtı. Onları, hayatta tuttu. İnsanlık onurunun merkezi olduğunu iddia eden Fransızlar, Paris’te göçmenleri darp etti

İnsanlığa Fransızlar
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Suriye'de milyonlarca kişinin ülkelerini terk etmesine, yüz binlerce masumun ölmesine sessizce katkıda bulundu. Zor şartlardan kaçarak ülkemize gelen 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciye kucak açtığımız halde, sözde Avrupalılar bizi eleştirdi. 15 milyar dolara yakın harcama yaptığımız mülteciler, 5 yıldızlı otel konforunda yeni kurulan kentlerde yaşarken, Avrupa'ya ulaşan mültecilere insanlık dışı muamele yapıldı. Bunlara son örnek 'da yaşandı.

40 SURİYELİ YARALANDI
Jungle kampının kapatılmasıyla Fransa'nın başkenti Paris'e akın eden yaklaşık üç bin göçmenin Stalingrad ve çevresine kurduğu çadırlar, dün sabah söküldü. Sığınmacılar otobüslere doldurularak şehir dışındaki merkezlere taşındı. Müdahale sırasında polise direnen Suriyeliler'e şiddet kullanıldı. 40'ın üzerinde Suriyeli göçmen yaralandı. Paris'teki sığınmacıların çoğunun İtalya'dan Fransa'nın daha kolay sığınma hakkı verdiği düşüncesiyle geldiği belirtildi. Paris polisinin orantısız güç kullandığı sığınmacılarla görüşmek isteyen bağımsız medya kuruluşlarına da sansür getirildi. Dünyaya sözde insanlık dersi veren Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, çaresiz göçmenlere uyguladığı bu insanlık dışı uygulamaya sosyal medyada sert tepki vardı.


PARİS'TE MÜLTECİLER


TÜRKİYE'DE MÜLTECİLER





TWİTTER'DA BÜYÜK TEPKİ
* Almanya , Fransa veya Belçika. Hepsinin ortak özelliği, insanlık düşmanı olmaları.
* Bu ülkelerin hepsi, Ortadoğu insanını ikinci sınıf görür. Maalesef durum bu.
* Bize insanlık dersi veren insan müsveddeleri.
* Biz dünyanın en merhametli insanlarıyız. Avrupalılar mı? Onlarda merhamet yoktur.
* Avrupa Birliği değil Avrupa Kirliliği. İnsanlık onlarda sadece bir sözcüktür.
* Alman siyasetçiler veya Fransız siyasetçiler. İnsan onurunu hiçe sayanlardır.
* Siz bizlere ne kadar baskı yaparsanız yapın, biz insan olarak yaşamayı sürdüreceğiz.
* Biz ekmeğimizi mağdurlarla paylaşırız.
Etiketler: ,
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar