Belçika'da karıştıkları bir kavgada öldürülen ve cenazeleri 937 gün morgda bekletilen Uğur ve Süleyman Aygün'ün Afyonkarahisar'daki akrabaları konuyu gündeme taşıyan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.

Belçika'da ölen kardeşlerin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan halasının oğlu Celal Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın maruz kaldıkları "cenaze işkencesini" gündeme taşımasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin birçok problemle karşı karşıya kaldığını ifade eden Aygün, "Belçika'ya 'cenazelerimizi Türkiye'ye götüreceğiz' dedik, mahkemelik olduk. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o günler de Belçika'ya gelmiş ve bizim için çok uğraşmıştı. Belçika Hükümeti 3 yıl bekletti. Hatta morg ücretini de aldılar. Türk hükümeti o dönem bize çok büyük destek oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çok teşekkür ediyoruz. Çok uğraştı, bizim için çok yardımcı oldu." diye konuştu.

"MORGDA 2 YIL BEKLETTİLER"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, Belçika'da Afyonkarahisarlı bir vatandaşın cenazesinin morgda "delil ihtiyacı olur" düşüncesiyle yaklaşık 2 yıl bekletildiğini, bu bekletmenin parasının da aileden alındığını söylemişti. Bozdağ, "Türkiye'yi insan hakları ve hukuk devleti prensipleri çerçevesinde başkalarıyla mukayese edenler, önce dönüp kendilerine bakacaklar. Türkiye, bundan sonraki süreçte başka ülkelerdeki hak ihlallerini, ihlali yapanların yüzüne söylemeye devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Belçika'da 2010 yılında karıştıkları bir kavgada öldürülen Afyonkarahisarlı Uğur ve Süleyman Aygün'ün morgda tutulan cenazeleri, Belçika yargısı defnetme müsaadesi verilmediği için aileleri tarafından 937 gün sonra alınabilmişti.