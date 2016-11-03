117 yaşın sırrı: Günde 3 yumurta

İtalya'da yaşayan ve 27 Kasım'da 117'nci doğum gününü kutlamaya hazırlanan Emma Morano, "dünyanın en yaşlı insanı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Yaşlı kadın, uzun yaşamın sırrınışu sözlerle açıkladı: "20 yaşından beri doktorun tavsiyesiyle her gün ikisi çiğ biri pişmiş 3 yumurta yiyorum. 3 yumurta yemeyiihmal etmiyorum. Geceleri ise süt içiyorum. İşitme sorunu dışında hiçbir sağlık sorunuyaşamıyorum."
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