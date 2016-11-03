117 yaşın sırrı: Günde 3 yumurta

İtalya'da yaşayan ve 27 Kasım'da 117'nci doğum gününü kutlamaya hazırlanan Emma Morano, "dünyanın en yaşlı insanı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Yaşlı kadın, uzun yaşamın sırrını şu sözlerle açıkladı: "20 yaşından beri doktorun tavsiyesiyle her gün ikisi çiğ biri pişmiş 3 yumurta yiyorum. 3 yumurta yemeyi ihmal etmiyorum. Geceleri ise süt içiyorum. İşitme sorunu dışında hiçbir sağlık sorunu yaşamıyorum."