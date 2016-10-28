Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Arap koalisyonu sözcüsü Ahmed el-Asiri, El-Arabiyye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana hava kuvvetlerinin, DEAŞ'la mücadele amacıyla uluslararası koalisyonda yer aldığını belirtti.

Asiri, talep gelmesi halinde de beklenen Rakka operasyonuna katılacaklarını bildirerek, "Suudi Arabistan, koalisyon güçleri kapsamında içeriden hava desteği veya Türkiye'deki İncirlik Üssü'ndeki uçakları vasıtasıyla Suriye'de DEAŞ'e karşı mücadeleye katılmaya hazırdır." dedi.

Kara operasyonlarına dair Asiri, ABD'de yapılan son koalisyon güçleri toplantısında, operasyonlarda "yerel güçlerin" kullanılması ve bunlara koalisyon güçleri tarafından hava desteği sağlanması konusunda üye ülkelerin mutabık kaldığını dile getirdi.

Asiri, Musul operasyonuyla ilgiliyse şu ana kadar Irak'ta herhangi bir operasyona katılmadıklarını vurgulayarak bu durumu da Haşdi Şabi'ye işaret ederek, "Milis güçlerin yer aldığı operasyonlara katılmayız." şeklinde açıkladı.