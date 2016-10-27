Naylon Fransa

Fransa ‘Jungle mülteci kampını’ boşaltmak için kolları sıvadı. Göçmenlerin tahliyesi sırasında insanlık onurunu ayaklar altına aldı. Sığınmacıları taşıyan otobüslerin koltuklarını naylonlarla kapladı. Aşağılık uygulama Avrupa’nın çirkin yüzünü bir kez daha yansıttı
Türkiye, mültecilere kolkanat gerdi. Dünyaya insanlık dersi vermeye kalkan AB ise mülteci trajedisini seyretmekle yetindi. Göçmenler, her sınırda insanlık dışı muamelelerle mücadele etti. Almanya'da ırkçılar, mülteci kamplarını kahkahalar eşliğinde ateşe verdi! Skandal bitmedi. Mülteci düşmanlığı, Fransa'da da başroldeydi! İngiltere'ye geçişnoktasındaki Calais kentinde bulunan Jungle mültecikampında skandal patlak verdi. Fransa, göçmenlerin İngiltere'ye geçişlerini durdurmak için duvar inşaatına girişti. Ardından kampın boşaltılmasına karar verildi. Gerekçe ise mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmekti! Jungle'da kalan mültecilerin Fransa'daki başka kamplara tahliyesi sırasında insanlık ayaklar altında serildi! Sığınmacıları taşıyan otobüskoltuklarının tamamenşeffaf ve kalın naylonlarlakaplandığı gözlendi. Fransız makamları tarafından tahsis edilen yüzlerce otobüsün koltuklarının, 'hijyen gerekçesiyle' naylonla kaplandığı bildirildi. Mültecileri aşağılayan skandal uygulam tepki çekti. Yetkililer, "Salgın önlemi" demekle yetindi. İnsanlık dışı görüntüler, "İşteAvrupa gerçeği" dedirtti.
YAKIYORLAR
Yaklaşık 8 bin mültecinin yaşadığı Jungle sığınmacı kampının tahliyesi, dün de devam etti. Kamp alanını terk etmek istemeyen sığınmacılar, onlarca çadırı ateşe verdi. Yetkililer tahliye çalışmaları sürerken bu yangınların önüne geçmenin imkansız olduğunu söyledi. Söz konusu kampın Cuma gününe kadar boşaltılıp yıkılması bekleniyor.
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