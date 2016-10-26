  1. İnsanlık dışı afiş!

1 yılda 8 saldırı

1 yılda 8 saldırı
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Gelsenkirchen şubesine, dün sabah saatlerinde taşlı ve boyalı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şube duvarına ve camlarına sprey boya ile AK Parti'yi hedef alan hakaret içerikli yazıların yazılması dikkat çekti! Şube Başkanı Erol Yukarıbaş yaptığı açıklamada, 6 ay önce de benzer saldırıya hedef olduklarını söyledi. Yukarıbaş, "6 ay önceki saldırıda polis gelip inceleme yapmıştı. Şimdi Devlet Güvenliğini Koruma memurları da gelerek parmak izleri aldılar" dedi.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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