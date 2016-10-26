1 yılda 8 saldırı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Gelsenkirchenşubesine, dün sabah saatlerindetaşlı ve boyalı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şube duvarına ve camlarına sprey boya ile AK Parti'yi hedef alan hakaret içerikli yazıların yazılması dikkat çekti! Şube Başkanı Erol Yukarıbaş yaptığı açıklamada, 6 ay önce de benzer saldırıya hedef olduklarını söyledi. Yukarıbaş, "6 ay önceki saldırıda polisgelip inceleme yapmıştı. ŞimdiDevlet Güvenliğini Korumamemurları da gelerek parmakizleri aldılar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.