Irak güçleri, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında 9 köyün geri alındığını duyurdu.

Orduya bağlı ortak operasyonlar komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kayyara ilçesi ekseninde Harrara, Er-Rasif, Asfiye, Tuveba, Ebu Feşge el-Ulya ve es-Sufla, Ahvene, Ayn, Eş-Şek el-Ulya ve es-Sufla ve Es-Sefiyye köylerinin geri alındığı dile getirildi.

Yürütülen operasyonlar sırasında 299 DEAŞ militanının öldürüldüğü, 20 bomba yüklü araç ile 45 bombanın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Irak güçlerinin kayıplarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Peşmerge Bakanlığı Operasyonlar Komutanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Musul'un kuzeydoğusunda 8 köyün geri alındığını ve Başika kasabasının kuşatıldığını ifade etmişti.