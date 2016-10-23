  1. ‘Mafya’yı yedirmedi

Emiri Şeyh Temim'in dedesi etti

Emiri Şeyh Temim'in dedesi Halife bin Hamad 84 yaşında etti

Katar Emiri Şeyh Temimin dedesi vefat etti

Emiri Şeyh Temim bin 'nin dedesi 'nin ettiği bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA, Katar Emiri Şeyh Temim'in dedesi Halife bin Hamad'ın 84 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Emirlik divanından yapılan açıklamada da Katar Emiri Şeyh Temim'in dedesi için ülkede üç günlük yas ilan edildiği belirtildi.

HALİFE BİN HAMAD AL SANİ KİMDİR?
Halife bin Hamad Al Sani, 1932 yılında doğdu. Halife bin Hamad, 1960 yılında veliaht prens olarak ilan edildi ve Katar'ın bağımsızlığından beş ay sonra Şubat 1972'de ağabeyinden tahtı devraldı.

Halife bin Hamad döneminde birçok idari reform yapıldı ve 1991 yılında Katar'ın kuzeyinde dünyanın en büyük gaz rezervlerinden birisi keşfedildi. Halife bin Hamad, Katar'ın petrokarbon ve doğalgaz gelirlerini yabancı enerji şirketleriyle yapılan anlaşmalarla yükseltti.

Halife bin Hamad, 1995 yılında İsviçre'nin Cenevre kentindeyken oğlu Hamad bin Halife tarafından kansız bir saray darbesiyle görevden uzaklaştırıldı. 2004 yılına kadar yurt dışında yaşayan Halife bin Hamad, kendisine darbe yapan oğlu ile barışarak 2004 yılında ülkesine döndü.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 23:48
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