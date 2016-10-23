ABD’nin, Türkiye’yi Ortadoğu’dan koparmayı amaçlayan “terör koridoru” projesi Musul ve Kerkük’e uzandı. 2014-2015’te Tel Abyad ile Ayn el Arab’ı (Kobani) DAEŞ’ten kurtarma bahanesiyle PYD/PKK’ya teslim eden ABD, aynı oyunu Musul ve Kerkük’te oynuyor. PYD son 2 günde Kerkük’e 600’ü aşkın terörist gönderdi.
ABD, Türkiye'yi Ortadoğu coğrafyasından koparmayı amaçlayan 'terör koridoru' projesinde ısrar ediyor. Musul ve Kerkük'te yaşanan gelişmeler, "DAEŞ'i göster, PKK'yı yerleştir" formülüyle Suriye'nin kuzeyinde uygulamaya konulan planın aynen Irak'ta da devam ettiğini ortaya koyuyor. Suriye PKK'sının başındaki isim Salih Müslim, -terör koridoruna büyük darbe vuran Fırat Kalkanı Harekâtı'na rağmen daha bir hafta önce gittiği Kerkük'te meydan okudu: "Suriye'den başlayarak Kerkük'e uzanan bir Kürt koridorunun hayata geçirilmesini hiçbir güç engelleyemeyecek." Kerkük'e DAEŞ baskınının bu mesaj sonrası gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
SENARYO YİNE TIPATIP
Peşmerge güçlerinin aciz kaldığı saldırılar sonrası Kerkük'e komşu Tuzhurmatu'daki Şii Haşdi Şabi milisleri, fırsatı kaçırmayarak hemen harekete geçti ve kente girdi. Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile Bağdat yönetimi ise bir süredir Şengal'i (Sincar) teslim ettikleri PKK'yı, Kerkük için de göreve çağırdı. Musul ve Tel Afer'de Şii milisler ve PKK eliyle katliam planı yapan güçler, bir yandan Türkiye'yi masanın dışında tutmaya çalışırken, öbür yandan Kerkük'ü İran destekli milislere ve PKK'ya teslim etti. ABD merkezli batı basını ise Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü propagandanın aynısı için bandı geri sardı. Haberlerde Kerkük'ü sözde 'DAEŞ tehdidinden kurtaran' PKK'lılar alabildiğine övülürken, kent güvenliğinin PKK'lı asayiş timlerine emanet edildiği belirtildi.
KENT TERÖRİSTLERE TESLİM
Pentagon için Kerkük'ü PKK'ya bırakmak, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab'dan daha 'masrafsız' oldu. 2014 Ekim'inde PKK/PYD'ye yol açmak için Ayn el-Arab'a giren DAEŞ'lilerin sayısı 100'lerce iken, son Kerkük baskınına katılan teröristlerin sayısı ancak 60'da kaldı. Bunların 48'inin öldürüldüğü açıklanırken, Bağdat yönetimi, Kerkük'e Şii milisler ve PKK'lıların yerleştirildiğini perdelemek için 'kentte kontrolü Irak ordusunun sağladığı' tezini işledi. ABD ve Irak yönetimi şimdilik yalanlamayı tercih ediyor ancak PKK/PYD, Musul operasyonuna 3 bin militanla destek verirken, Kerkük'e ise yalnızca son 2 günde 600'den fazla terörist gönderdi. 'Irak ordusu' çatısı altına giren PKK'nın Musul için vaat ettiği militan sayısının ise 8 bin olduğu belirtiliyor. Suriye'de PYD'ye terör devleti kurduracak alanı kazandıran DAEŞ; Kerkük, Musul ve Tel Afer üçgenindeki senaryonun bir parçası işlevi görüyor. DAEŞ üzerinden PKK'yı 'legal güç' haline getiren saldırılarda DAEŞ'in özellikle Türkmen mahallelerini hedef alması ise dikkat çekiyor.
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