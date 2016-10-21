Yurt içinde FETÖ ve PKK, yurt dışında ise DEAŞ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bir koridor oluşturarak Türkiye'ye terör kuşatmasına sokmayak isteyen PYD'ye çok ağır bir darbe indirdi.

TSK OPERASYON YAPTI, 200 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri'ne ait Türk jetleri, DEAŞ hedeflerinin yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki PYD mevzilerini de yerle bir etti. Havadan F-16'ların yaptığı bombardımana obüsler de destek verirken, operasyonda 200 PYD'li teröristin öldürüldüğü bilgisi verildi.



İNGİLİZ THE TİMES GAZETESİ RAHATSIZ OLDU

Amerika'nın bölgedeki politikalarında en büyük ortaklarından biri olan İngiltere'de yayın yapan The Times gazetesi TSK'nın PYD'yi vurmasından rahatsız oldu.

"TÜRKİYE ABD VE NATO'YA DARBE İNDİRDİ"

Bugün gazetede yayınlanan bir analizde, Türkiye'nin operasyonlarının Amerika ve NATO politikalarıyla bağdaşmadığı, ABD'nin bölgedeki stratejisine vurulmuş çok büyük bir darbe olduğu vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusunun bir birimi, Halep'in kuzeydoğusunda, Suriye Demokratik Güçleriyle çatıştı. Halbuki iki güç de IŞİD'e karşı savaş veriyor. Türk savaş uçakları ve topları Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteklediği Kürt savaşçılarının bir kısmını bombalayarak öldürdü. ABD ve NATO stratejisine böylece yeni bir darbe indirilmiş oldu."