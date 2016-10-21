Londra'nın kent merkezine en yakın havalimanı "kimyasal" alarm nedeniyle tahliye edildi.

Kentin doğusunda bulunan City Airport'un, gerçek niteliği ve kaynağı henüz açıklanmayan bir "kimyasal vaka" nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada, bazı yolcuların rahatsızlanması sonrasında havalimanındaki yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği kaydedildi. İtfaiye, olayın kimyasal nitelikte olduğunu ve ekiplerin buna uygun teçhizatla olaya müdahale ettiğini belirtti.

Kentin acil sağlık servisi de olaydan etkilenen ve nefes almakta güçlük çeken 26 kişiye olay yerinde müdahale edildiğini, 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Havalimanı yönetimi de tesisin yerel saatle 16.00'da bir yangın alarmının çalıştırılması sonrasında tahliye edildiğini bildirdi.

İngiliz basınında yer alan görgü tanığı ifadelerinde havalimanındaki yolcuların kontrol edilmez şekilde öksürmeye başladığını belirtiliyor.