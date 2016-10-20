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Turki idam edildi

Prens Turki idam edildi
Suudi Arabistan'da 40 yıl sonra ilk kez bir kraliyet ailesi mensubu idam edildi. Cinayet suçundan na çarptırılan Prens Turki bin Saud al-Kabir'in infazı, önceki gün gerçekleştirildi. İdamı duyuran İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve adaleti koruyacaklarını belirtirken, in amcası Abdul Rahman al-Falaj ceza hakkında yaptığı konuşmada "Adil yargı sistemi" vurgusu yaptı. Aralık 2012'de gerçekleştirilen cinayet için, Prens Kabir Kasım 2014'te idam cezasına çarptırılmıştı. Ülkede birçok idam, halka açık büyük bir meydanda kılıçla kafa kesilerek gerçekleştirilse de Prens Kabir'in infazına ilişkin detay verilmedi. 1975 yılında ise Kral Faysal'ı öldüren Prens Faysal bin Musaid idam edilmişti.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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