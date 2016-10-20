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Çok özel seçim

Clinton’ın, Başkan Yardımcılığı için düşündüğü ’e övgüler yağdırdığı ortaya çıktı: Detaycı, çok özel bir zekaya sahip...

Çok özel seçim
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın, Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent'i Başkan Yardımcılığı için değerlendirdiği ortaya çıktı. Wikileaks, Clinton'ın kampanya direktörü John Podesta'nın potansiyel başkan yardımcısı adaylarına yönelik e-postalarını yayınladı. Podesta'nın 17 Mart tarihli e-postasındaki 39 kişilik listede Coca Cola'nın CEO'su de yer aldı.

LİSTEDE KİMLER VAR?
Listedeki diğer ünlü isimler arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Apple'ın CEO'su Tim Cook, New York eski Valisi ve işadamı Michael Bloomberg, Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz ve General Motors'un CEO'su Mary Barra da vardı. 'ın, Türk yönetici Muhtar Kent için söylediği "Son derece özel bir zekaya sahip. Detaycı olması da çok önemli" sözleri dikkat çekti. Kent için hazırlanan raporda da, Türk CEO'ya büyük övgülerin olduğu görüldü. Kent'in görev yaptığı her şirkette büyük beğeni kazanması, aday adayı seçilmesine neden olduğu belirtildi.

MUHTAR KENT KİMDİR?
Ahm t Muhtar Kent, 1952 yılında New York'ta doğdu. Babası Necdet Kent dönemin New York Başkonsolosu'ydu. Kent, 23 Nisan 2009 tarihinde yapılan seçimden bu yana Coca-Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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