Çok özel seçim

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın,Coca Cola'nın CEO'suMuhtar Kent'i Başkan Yardımcılığı için değerlendirdiği ortaya çıktı. Wikileaks, Clinton'ın kampanya direktörü John Podesta'nın potansiyel başkan yardımcısı adaylarına yönelik e-postalarını yayınladı. Podesta'nın 17 Mart tarihlie-postasındaki 39 kişilik listede Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent de yer aldı.
LİSTEDE KİMLER VAR?
Listedeki diğer ünlü isimler arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates veeşi Melinda Gates, Apple'ın CEO'su Tim Cook, New York eski Valisi ve işadamıMichael Bloomberg, Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz ve GeneralMotors'un CEO'su Mary Barra da vardı. Hillary Clinton'ın, Türk yönetici Muhtar Kent için söylediği "Son derece özel bir zekaya sahip. Detaycı olması da çok önemli" sözleri dikkat çekti. Kent için hazırlanan raporda da, Türk CEO'ya büyük övgülerin olduğu görüldü. Kent'in görev yaptığı her şirkette büyük beğeni kazanması, aday adayı seçilmesine neden olduğu belirtildi.
MUHTAR KENT KİMDİR? Ahm tMuhtar Kent,1952 yılında NewYork'ta doğdu. BabasıNecdet Kent dönemin NewYork Başkonsolosu'ydu. Kent,23 Nisan 2009 tarihinde yapılanseçimden bu yanaCoca-Cola'nın YönetimKurulu Başkanlığı'nıyapıyor.
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