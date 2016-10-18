  1. Irak'tan bir küstah açıklama daha

İşte DEAŞ'tan kurtarılan ilk ilçe

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un güneydoğusundaki ilçesinin merkezinde kontrolü sağladı.

İşte DEAŞtan kurtarılan ilk ilçe

Guver bölgesinden hareket eden Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul yakınındaki ilçe merkezi Karakuş'u yoğun çatışmaların ardından ele geçirdi.

İlçe merkezine giren güvenlik güçleri hükümet binalarına Irak bayrağı astı.

Hemdaniye, Musul operasyonunun başlamasından sonra kurtarılan ilk ilçe olma özelliğini taşıyor.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı ve Musul kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Hemdaniye ilçesi 2 buçuk yıldan uzun bir süredir DEAŞ'ın elindeydi.

Söz konusu ilçede yaşayan Hristiyanlar, daha önce bölgeyi terk etmişti.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 20:53
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