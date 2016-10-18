Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen Rus Su-24 uçağıyla ilgili olarak, Moskova ve Ankara'nın yakınlaşmasını endişeyle izleyen güçlerin dışardan provokasyonunun etkisi olduğunu söyledi.

Aliyev, Rus Haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin normale dönmesini adaletin sağlanması ve trajik anlaşılmazlığın ortadan kaldırılması olarak adlandırabilirim. Sebepleri bildiğim kadarıyla analiz edilerek değerlendirildi bile. Bizim elimizdeki verilere göre, Rusya veTürkiye'nin yakınlaşmasını endişeyle izleyen belirli güçlerin bu olayda etkisi var. Ben elimizde olan objektif izlenimlere dayanarak değerlendirme yapıyorum" dedi.

BU OLAYDA PROVOKASYON VAR

"Bu dış provokasyon olabilir mi?" sorusuna Aliyev şöyle yanıt verdi, "Her halükarda, bu olay yaşandığı zaman bizim aklımıza gelen bu ihtimalin görmezden gelinmemesi gerektiğiydi. Çünkü buTürkiye'nin çıkarları doğrultusunda değil, ancak birilerinin bu tür düşmanca eylemi bilerek gerçekleştirdiğini söyleyemezdik. Bu tür trajik olaydan sonra herkes duygularıyla hareket etti ve ne yaşandığını anlamak çok zordu. Daha sonra duygular duyguların üzerine bindi, söylenen her şey başka bir yanıta yol açtı ve durdurulması gereken bir döngü oluştu ve durduruldu. Şimdi olayın anlaşılması gerek. Bu olayda provokasyon olduğunu düşünüyorum, hatta eminim. Çünkü Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin ruhu Rus savaş uçaklarının uçmasına bu tür bir yanıt verilmesini ön görmüyor."