  1. Ümran bebek komada iddiası

'liler Obamayı konusunda topa tuttu

The American Interest dergisi Başkanı 'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Obama'nın izlediği politikalarla 'yi kaybettiğini yazan dergi, Türkiye'nin Batı'ya özellikle de ABD'ye yabancılaştığını söyledi.

ABDliler Obamayı Türkiye konusunda topa tuttu
Başkanı 'nın tutarsız politikası nedeni ile Rusya'nın Ortadoğu siyasetinde önemli bir rol oynadığını ve ile yeniden kurulan ilişkilerin sadece Washington'un değil, aynı zamanda NATO'nun da bir problemi olduğunu öne sürüldü. The American Interest dergisinde yer alan habere göre, Barack Obama'nın Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini yazdı.

TÜRKİYE'Yİ ABD'YE YABANCILAŞTIRDI
Obama'nın Suriye politikasının Amerika'nın çıkarlarına zarar verdiğini yazan yazar, Moskova'nın Washington'un kararsızlığından faydalanarak İran veTürkiye ile karlı bir ticari ilişki kurduğunu yazdı. Yazıda ayrıca Rusya'nın NATO'ya ciddi bir yara verdiği ve Türkiye'nin Batı'ya özellikle de ABD'ye yabancılaştırdığı belirtildi.

The American Interest Dergisinde yayınlanan makalede, "Suriye'de birçok zorlu problem var ve alternatifleri az, ancak Obama'nın Suriye politikası en kötülerinden birisi ve en üzücü örneklerden birisi olarak uzun yıllar boyunca dünya siyasi arenadaki yerini alacak." ifadesi yer aldı.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 13:46
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Doğruya doğru Doğruya doğru

Sanki tek suçları buymuş gibi.... Terör örgütü kurup masum savunmasız insanları eli kanlı terör örgütleri vasıtasıyla öldürüp sonra bölgeyi hakimiyet altına almak çok normal de sadece Türkiye'yi abd den soğutmalarından mı şikayet ediyorlar? Allah sizi perişan etsin müslüman düşmanları.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 14:31
MURAT MURAT

BASTIR ERDOĞAN,BASTIR TÜRKİYE DİREN TÜRKİYE

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 14:28
DURSUN DURSUN

İYİ TAHLİL ETMİŞ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2016 14:01
murat murat

abd dünyanın jandarması değil umarım Clinton başkan olamaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 18.10.2016 13:53
ANIL ANIL

AMERİKA BATAR İNŞALLAH

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 18.10.2016 13:52
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