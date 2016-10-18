The American Interest dergisi ABD Başkanı Barack Obama'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Obama'nın izlediği politikalarla Türkiye'yi kaybettiğini yazan dergi, Türkiye'nin Batı'ya özellikle de ABD'ye yabancılaştığını söyledi.
ABD Başkanı Barack Obama'nın tutarsız politikası nedeni ile Rusya'nın Ortadoğu siyasetinde önemli bir rol oynadığını ve Türkiye ile yeniden kurulan ilişkilerin sadece Washington'un değil, aynı zamanda NATO'nun da bir problemi olduğunu öne sürüldü. The American Interest dergisinde yer alan habere göre, Barack Obama'nın Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini yazdı.
TÜRKİYE'Yİ ABD'YE YABANCILAŞTIRDI
Obama'nın Suriye politikasının Amerika'nın çıkarlarına zarar verdiğini yazan yazar, Moskova'nın Washington'un kararsızlığından faydalanarak İran veTürkiye ile karlı bir ticari ilişki kurduğunu yazdı. Yazıda ayrıca Rusya'nın NATO'ya ciddi bir yara verdiği ve Türkiye'nin Batı'ya özellikle de ABD'ye yabancılaştırdığı belirtildi.
The American Interest Dergisinde yayınlanan makalede, "Suriye'de birçok zorlu problem var ve alternatifleri az, ancak Obama'nın Suriye politikası en kötülerinden birisi ve en üzücü örneklerden birisi olarak uzun yıllar boyunca dünya siyasi arenadaki yerini alacak." ifadesi yer aldı.
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Sanki tek suçları buymuş gibi.... Terör örgütü kurup masum savunmasız insanları eli kanlı terör örgütleri vasıtasıyla öldürüp sonra bölgeyi hakimiyet altına almak çok normal de sadece Türkiye'yi abd den soğutmalarından mı şikayet ediyorlar? Allah sizi perişan etsin müslüman düşmanları.
BASTIR ERDOĞAN,BASTIR TÜRKİYE DİREN TÜRKİYE
İYİ TAHLİL ETMİŞ
abd dünyanın jandarması değil umarım Clinton başkan olamaz
AMERİKA BATAR İNŞALLAH
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