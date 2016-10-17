Grandi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Musul'da en büyük göç krizlerinden birinin yaşanabileceğini belirterek, "Yaklaşık 100 bin kişinin Suriye ve Türkiye'ye göç etmesinden endişe ediyoruz." dedi.

Sivillerin korunmasının, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu süresince izlenecek askeri stratejilerin önemli bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Grandi, birkaç yıl içinde kentte büyük bir göç krizinin yaşanacağını, insani durumun kötüleşmesi durumunda nüfusun büyük kısmının kentten kaçacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Grandi, yüz binlerce kişinin yiyecek ve temel hizmetlere muhtaç olacak hale gelmesinden endişe ettiklerini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin istatistiklerine göre, ülkede yaşanan çatışmalar nedeniyle son 2,5 yılda 3 milyon 300 bin kişi Irak'tan göç etti.