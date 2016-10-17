Amerikalı komutan: Musul operasyonu haftalarca sürebilir

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik başlatılan operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yapan Townsend, operasyonun uzun zaman alabileceğine işaret etti.

Townsend açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın ikinci büyük şehri olan Musul'un ele geçirilmesi operasyonu muhtemelen haftalar sürecek, belki daha da uzun. Bu, uzun ve çetin bir savaş olacağını gösteriyor ancak Iraklılar bunun için hazırlandı ve biz de koalisyon olarak onların yanında yer alacağız."

Koalisyonun kenti almasının ne kadar süreceğini tahmin edemeyecekleri belirten Townsend, "Ancak Beyci, Ramadi, Felluce ve yakın zamanda Kayyara ve Şarkat'ta olduğu gibi onların başarılı olacaklarını biliyoruz." dedi.

Townsend, koalisyonun Iraklı güvenlik güçlerine "hava, topçu, istihbarat ve danışmanlık" desteği sunacağını kaydetti.