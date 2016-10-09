Yerle bir etti

ABD'nin Güney Carolina eyaletine yaklaşan Matthew Kasırgası, büyük bir çoğunluğu Haiti'de olmak üzere 900'e yakın kişinin hayatınıkaybetmesine neden oldu. Cuma gününden itibaren Amerika kıyılarında etkisini arttıran kasırgadan dolayı 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. Yollar kapandı. Hayatı felç eden fırtına 1 milyon 11 bin kişiyi de elektriksiz bıraktı. Ülkenin güneydoğusunda kara ve hava yolu ulaşımını sekteye uğratan kasırga, çarşambadan cumartesiye kadar olan sürede 4 bin 200'denfazla uçuşun iptaline neden oldu. Palm Coast sahilinde fırtına etkisiyle sular yükselirken okyanus sularının evlerin içine kadar girdiği görüldü.
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