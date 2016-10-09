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Yerle bir etti

Matthew sı, önüne gelen her şeyi yerle bir etti! Amerika kıyılarında etkisini arttıran kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Yerle bir etti
ABD'nin Güney Carolina eyaletine yaklaşan Matthew sı, büyük bir çoğunluğu Haiti'de olmak üzere 900'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Cuma gününden itibaren Amerika kıyılarında etkisini arttıran kasırgadan dolayı 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. Yollar kapandı. Hayatı felç eden fırtına 1 milyon 11 bin kişiyi de elektriksiz bıraktı. Ülkenin güneydoğusunda kara ve hava yolu ulaşımını sekteye uğratan kasırga, çarşambadan cumartesiye kadar olan sürede 4 bin 200'den fazla uçuşun iptaline neden oldu. Palm Coast sahilinde fırtına etkisiyle sular yükselirken okyanus sularının evlerin içine kadar girdiği görüldü.
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