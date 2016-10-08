Haiti yerle bir

Karayipler'i etkileyen MatthewKasırgası, dünyanın en fakir ülkelerinden Haiti'yi yuttu. Saatteki hızı 232kilometreyi bulan kasırga nedeniyle, binlerce ev yerle bir oldu. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü geçtiğini duyurdu. Ancak teklike geçmedi. "En şiddetli ikinci kasırgasınıfı" olarak nitelenen Matthew Kasırgası, Bahamalar ve ABD'ye doğru ilerledi. ABD'nin Güneydoğu kıyılarını vurması beklenen ve 2 milyondankişinin tahliye edilmesine yol açan Matthew Kasırgası nedeniyle Florida,Güney Carolina, Kuzey Carolina veGeorgia eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, kıyı bölgelerde yaşayan Amerikalılar'ın en az 3 günyetecek kadar su ve gıda stoku yapmalarını istedi. ABD ordusu da bölgeye ek asker, paletli araçlar ve helikopterler gönderdi.
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