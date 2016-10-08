  1. Kazı-kazanda kaybetti mahkemede kazandı
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yerle bir

Haiti yerle bir
Karayipler'i etkileyen Matthew Kasırgası, dünyanın en fakir ülkelerinden Haiti'yi yuttu. Saatteki hızı 232 kilometreyi bulan nedeniyle, binlerce ev yerle bir oldu. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü geçtiğini duyurdu. Ancak teklike geçmedi. "En şiddetli ikinci kasırga sınıfı" olarak nitelenen Matthew Kasırgası, Bahamalar ve ABD'ye doğru ilerledi. ABD'nin Güneydoğu kıyılarını vurması beklenen ve 2 milyondan kişinin tahliye edilmesine yol açan Matthew Kasırgası nedeniyle Florida, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, kıyı bölgelerde yaşayan Amerikalılar'ın en az 3 gün yetecek kadar su ve gıda stoku yapmalarını istedi. ABD ordusu da bölgeye ek asker, paletli araçlar ve helikopterler gönderdi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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