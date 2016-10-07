İkinci Snowden

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA’de ikinci Snowden vakası. 51 yaşındaki Harold Thomas Martin’in, çok gizli belgeleri yurt dışına çıkardığı ortaya çıktı. Beyaz Saray’da acil güvenlik toplantısı yapıldı...
ABD Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) kontratlı bir çalışanının 'devlete ait çok gizli bilgileri çaldığı' gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Bu açıklama gündeme bomba gibi düştü. 51 yaşındaki Harold Thomas Martin'in, "kamu malını çalmak" ve "çok gizli belgeleri izinsiz almak" suçlarından 10 yıla kadar hapsi istense de, ABD ona özel bir teklif yaptı. Çalınan 6 klasör belgenin akıbetini sordu. Hepsini teslim etmesi halinde, alacağı cezanın düşeceği belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı Martin'in aldığı tespit edilen dökümanlardan altısının "çok gizli yani izinsiz ifşası ABD ulusal güvenliğine çok büyük tehlike oluşturabilecek nitelikte" olduğunu ve 2014 yılına ait olduklarını doğruladı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Martin'in önce belgeleri aldığını reddettiğini, ardından basılı ve dijital bazı belgeleri dışarı çıkardığını kabul ettiğini öne sürdü. Ancak bu yalanlandı. Martin hakkındaki iddiaların henüz ispatlanmadığını belirten avukat James Wyda "Müvekkilimin çok sevdiği ülkesine ihanet ettiğine dair bir kanıt bulunmuyor" dedi. Martin, 2013'te NSA'den sızdırdığı bilgilerle dünya gündemine oturan istihbarat uzmanı Edward Snowden'ın da çalışmış olduğu Booz Allen Hamilton adlı danışmanlık şirketinde çalışıyordu. Twitter hesabından "Bu çok büyük bir olay" yazarak haberi paylaşan Snowden, Martin'in "casusluk"la suçlanmamasına da şaşırdığını belirtti.
Martin'in 27 Ağustos'ta Maryland eyaletindeki evinin garajında ve otomobilinde yapılan aramadan iki gün sonra gözaltına alındığı bildirildi.
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