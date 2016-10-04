Türkmen Komutan şehit oldu

Sultan Murat Tümeni komutanlarından Ali Şeyh Salih, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 41'inci gününde Çobanbey'e bağlı Türkmen Barah Köyü'nde DEAŞ militanları ile girdiği çatışmada mayına basarak şehit düştü.

Basın mensuplarına açıklama yapan ilk komutandı

Sultan Murat Tümeni'nin saha sorumlusu askeri komutanı Ali Şeyh Salih, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2'nci gününde harekatın başlangıç noktası olan Gaziantep'in Karkamış ilçesine gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ali Şeyh Salih, Karkamış'a gelerek basın mensuplarına açıklama yapan ilk ÖSO komutanı olmuştu. Ali Şeyh Salih, yaptığı açıklamada, "Halep'in kuzey kırsalını tümüyle ele geçirinceye kadar operasyonu sürdüreceğiz. Sadece Azez- Cerablus hattı değil. Halep'in kuzey kırsalının tümü özgürleşinceye kadar operasyonları sürdüreceğiz" diyerek DEAŞ ile mücadelede kararlılığı vurgulamıştı. Ali Şeyh Salih, "DEAŞ ile mücadelede ÖSO'ya desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle teşekkür ederim" demişti. Ali Şeyh Salih, tamamı Türkmenlerden oluşan Sultan Murat Tümeni'nin ikinci ismiydi.

Ali Şeyh Salih'in iki çocuk babası olduğu eşi ile iki çocuğunun Gaziantep'te yaşadığı belirtildi. Ali Şeyh Salih'in şehit düştüğü haberini alan Gaziantep'teki ailesinin haberi alır almaz cenaze töreninin düzenleneceği Suriye'nin Cerablus ilçesine geçtikleri öğrenildi. Ali Şeyh Salih'in cenazesi Cerablus'ta bugün toprağa verilecek. Şeyh Salih, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkmenleri koordine eden saha komutanı olarak biliniyordu.