Sinsi Amerika

Suudi Arabistan'dan, Amerika Birleşik Devletleri'ne 11 Eylül resti geldi. 11 Nisan'da Kral Selman, ABD Başkanı Obama'ya telefonda, "Eğer bu yasalaşırsa, 750 milyar doları çekerim" dedi. Obama da, bu konuda garanti verdi. Ancak birkaç gün önce Kongre'den geçen karardan sonra, 11 Eylül'de yakınlarını kaybedenler, "Arabistan, bu saldırının destekçisi" dedi ve dava açtı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın 750 milyar dolara el koymak için böyle bir hamle yaptığı belirtildi. Avrupa ülkeleri de Arabistan'a karşı aynı planı devreye sokmak üzere...