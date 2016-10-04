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Sinsi Amerika

Sinsi Amerika
Suudi Arabistan'dan, Amerika Birleşik Devletleri'ne 11 Eylül resti geldi. 11 Nisan'da Kral Selman, ABD Başkanı Obama'ya telefonda, "Eğer bu yasalaşırsa, 750 milyar doları çekerim" dedi. Obama da, bu konuda garanti verdi. Ancak birkaç gün önce Kongre'den geçen karardan sonra, 11 Eylül'de yakınlarını kaybedenler, "Arabistan, bu saldırının destekçisi" dedi ve dava açtı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın 750 milyar dolara el koymak için böyle bir hamle yaptığı belirtildi. Avrupa ülkeleri de Arabistan'a karşı aynı planı devreye sokmak üzere...
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

abd ve batı ülkelere asla güven olmaz, hain teröristler utanmadan bir de avrupalıyız kibarız, hooşt batıitleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:54
murat murat

bizdede abd ye avrupaya cok güvenen chp var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:41
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