Sinsi Amerika

Suudi Arabistan'dan, AmerikaBirleşik Devletleri'ne 11 Eylülresti geldi. 11 Nisan'da KralSelman, ABD Başkanı Obama'yatelefonda, "Eğer bu yasalaşırsa,750 milyar doları çekerim"dedi. Obama da, bu konudagaranti verdi. Ancak birkaç günönce Kongre'den geçen karardansonra, 11 Eylül'de yakınlarınıkaybedenler, "Arabistan, busaldırının destekçisi" dedive dava açtı. Amerikan HazineBakanlığı'nın 750 milyar dolarael koymak için böyle bir hamleyaptığı belirtildi. Avrupa ülkeleride Arabistan'a karşı aynı planıdevreye sokmak üzere...
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abd ve batı ülkelere asla güven olmaz, hain teröristler utanmadan bir de avrupalıyız kibarız, hooşt batıitleri
bizdede abd ye avrupaya cok güvenen chp var
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