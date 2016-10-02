Ayasofya’ya büyük övgü

GEZİ yayıncılığında dünyanın en büyük otoriteleri arasında yer alan Avustralya merkezli Lonely Planet, ilk defa yaptığı 'gezegenin gidilecek en iyi 500noktası' listesinin 10'uncu sırası Ayasofya'nın oldu. Ayasofyanın tarihini ve eserlerini anlatan yazıda ise, "Bulunduğu şehir gibigüzel olan Ayasofya, kıtalarınve inançların benzersiz birkesişim noktasını temsilediyor. Mutlaka en kısazamanda görülmeli" yorumu yapıldı. İstanbul'un turistler için mükemmel bir kent olduğuna da dikkat çekildi. 'Nereye doğruyola çıkıyoruz?' sorusuna cevap olarak hazırlanan listenin birinci sırasında ise Kamboçya'da bulunan Angkor Wat tapınağı yer aldı. Angkor Wat'ı ziyaret edenturistlerin de her geçen gündaha da arttığı belirtildi.
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