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’ya büyük övgü

Ayasofya’ya büyük övgü
GEZİ yayıncılığında dünyanın en büyük otoriteleri arasında yer alan Avustralya merkezli Lonely Planet, ilk defa yaptığı 'gezegenin gidilecek en iyi 500 noktası' listesinin 10'uncu sırası 'nın oldu. Ayasofyanın tarihini ve eserlerini anlatan yazıda ise, "Bulunduğu şehir gibi güzel olan Ayasofya, kıtaların ve inançların benzersiz bir kesişim noktasını temsil ediyor. Mutlaka en kısa zamanda görülmeli" yorumu yapıldı. İstanbul'un turistler için mükemmel bir kent olduğuna da dikkat çekildi. 'Nereye doğru yola çıkıyoruz?' sorusuna cevap olarak hazırlanan listenin birinci sırasında ise Kamboçya'da bulunan Angkor Wat tapınağı yer aldı. Angkor Wat'ı ziyaret eden turistlerin de her geçen gün daha da arttığı belirtildi.
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