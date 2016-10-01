Van Gogh’un eserleri mafyada çıktı

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un 14 yıl önce çalınan paha biçilemeyen iki eseri, İtalya'nın Napoli kentinde bir mafyaya yapılan baskında ele geçirildi. 1882 yapımı'Scheveningen Plajı' ile 1884 yapımı'Nuenen Kilisesi' adlı eserler, ressamın kendi adını taşıyanAmsterdam'daki müzesinden7 Aralık 2002'de çalınmıştı.Mafya örgütü Camorra ile ilişkilibir grubun elinde olan iki VanGogh eserinin kokain ticaretikarşılığında satın alındığı ortayaçıktı. İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yaptığı açıklamada "Bu soruşturmanın sonuçları, suç örgütlerinin sanat eserlerinden mali kaynak olarak yararlandıklarını doğruluyor"
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