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Van Gogh’un eserleri mafyada çıktı

Van Gogh’un eserleri mafyada çıktı
Hollandalı ressam 'un 14 yıl önce çalınan paha biçilemeyen iki eseri, İtalya'nın Napoli kentinde bir mafyaya yapılan baskında ele geçirildi. 1882 yapımı 'Scheveningen Plajı' ile 1884 yapımı 'Nuenen Kilisesi' adlı eserler, ressamın kendi adını taşıyan Amsterdam'daki müzesinden 7 Aralık 2002'de çalınmıştı. Mafya örgütü Camorra ile ilişkili bir grubun elinde olan iki Van Gogh eserinin kokain ticareti karşılığında satın alındığı ortaya çıktı. İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yaptığı açıklamada "Bu soruşturmanın sonuçları, suç örgütlerinin sanat eserlerinden mali kaynak olarak yararlandıklarını doğruluyor"
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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