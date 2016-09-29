Tehdit şovu!

ABD DışişleriBakanı JohnKerry, Rusya'nınve Suriye'ninHalep'teki bombardımanlarınınsona ermemesi halinde, Moskova'yla temasıkesme tehdidinde bulundu. Terör örgütlerineverdiği maddi ve manevi desteklebilinen ABD'nin bu tehdit açıklaması, Rusya'da'şov' olarak algılandı. Kremlin'e yakınkaynaklar, "Kerry'nin açıklamalarındakitutarsızlıklar bizi şaşırtmıyor. AynıKerry, yarın bu açıklamanın tersiniyapar. Onu da ciddiye almayız" dedi.
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