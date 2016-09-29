Tehdit şovu!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın ve Suriye'nin Halep'teki bombardımanlarının sona ermemesi halinde, Moskova'yla teması kesme tehdidinde bulundu. Terör örgütlerine verdiği maddi ve manevi destekle bilinen ABD'nin bu tehdit açıklaması, Rusya'da 'şov' olarak algılandı. Kremlin'e yakın kaynaklar, "Kerry'nin açıklamalarındaki tutarsızlıklar bizi şaşırtmıyor. Aynı Kerry, yarın bu açıklamanın tersini yapar. Onu da ciddiye almayız" dedi.