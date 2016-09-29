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'te yerleşim yerine vakum bombalı saldırı

ordusuna ait savaş uçaklarının ve çevresine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Esad Rejimi yine masumları hedef aldı!

ordusuna ait savaş uçaklarının, ülkenin kuzeybatısındaki ve çevresindeki ilçe ve beldelere vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 20 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Leys el-Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının yerleşim alanlarına ''vakum'' bombasıyla düzenlediği hava saldırılarında İdlib'de 7, Carcanaz beldesinde 8 ve Han Şeyhun ilçesinde 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.

Faris, ''Rejim jetlerinin bombaladığı İdlib'in Carcanaz beldesinde sivil savunma ekipleri enkaz altından çok sayıda çocuk cesedi çıkardı. Saldırıda 5 katlı bir binada büyük hasar meydana geldi. Ekipler, ağır iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları başlattı.'' dedi.

Carcanaz'da yaralananların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden Faris, saldırı sonucu İdlib kent merkezi ile Han Şeyhun ilçesinde büyük hasar oluştuğunu, çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 23:14
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