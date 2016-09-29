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Abbas, Peres'in törenine katılacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in törenine katılacağı açıklandı.

Abbas, Peresin cenaze törenine katılacak

Filistin Devlet Başkanı 'ın eski İsrail Cumhurbaşkanı 'in törenine katılacağı bildirildi.

Fetih Hareketi İsrail Toplumuyla İletişim Komitesi sorumlusu Muhammed el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in yarın gerçekleşecek cenaze törenine katılacak olan Filistin heyetine başkanlık edecek." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan listeye göre Peres'in yarın Batı Kudüs'te düzenlenecek cenaze törenine 16 ülkeden liderin katılması bekleniyor.

İki hafta önce geçirdiği felç sonrası hastaneye kaldırılan Peres, dün sabah hayatını kaybetmişti.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 20:07
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