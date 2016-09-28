‘Çocuklarım tenisçi olmayacak’

ABD'li tenisçi Serena Williams'ın son açıklaması hayret uyandırdı. Ünlü tenisçi, çocukları olursa, onları tenis dünyasına sokmak istemediğini, oynamak isterlerse de engel olmayacağını vurgulayarak, "Çocuklarım olursa tenis oynamalarıiçin cesaretlendirmeyeceğim" dedi. İleride çocuklarının annelerin ismiyle anılmasını istemediğini söyleyen 35 yaşındakiWilliams, onların kendi adlarıyla vekendi çizecekleri yolda başarıya ulaşmalarını arzuladığını belirtti.
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