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‘Çocuklarım tenisçi olmayacak’

‘Çocuklarım tenisçi olmayacak’
ABD'li tenisçi 'ın son açıklaması hayret uyandırdı. Ünlü tenisçi, çocukları olursa, onları tenis dünyasına sokmak istemediğini, oynamak isterlerse de engel olmayacağını vurgulayarak, "Çocuklarım olursa tenis oynamaları için cesaretlendirmeyeceğim" dedi. İleride çocuklarının annelerin ismiyle anılmasını istemediğini söyleyen 35 yaşındaki Williams, onların kendi adlarıyla ve kendi çizecekleri yolda başarıya ulaşmalarını arzuladığını belirtti.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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