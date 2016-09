İslamofobiye karşı sosyal medya kampanyası

ABD'nin New York kenti yönetimi, İslamofobiye karşı sosyal medyada mücedele başlattı.

Yaklaşık 500 bin Müslümanın yaşadığı New York'ta 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana Müslüman toplumuna karşı işlenen nefret suçlarında hızlı bir artış devam ederken, Belediye Başkanı Bill de Blasio yönetimindeki New York kenti, reklam kampanyasıyla İslamofobiye savaş açtı.

Göreve geldiğinde, önceki belediye başkanı Michael Bloomberg döneminde New York Polis Teşkilatı (NYPD) içinde kurulan Müslümanları izleyen birimi kapatan ve Müslümanların dini tatillerinde devlet okullarında resmi tatil ilan eden Blasio yönetimi, Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için sosyal medya üzerinden reklam kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Toplum İlişkileri Birimi, İnsan Hakları Komisyonu ve Göçmen İlişkileri Ofisi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği kampanya, "#IAmMuslimNYC" etiketiyle Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden halkı İslam karşıtı ayrımcılık ve kültürel duyarlılık konusunda eğitmeyi planlıyor.

Demokrat Partili Belediye Başkanı Blasio kampanyayla ilgili açıklamasında, "Şu an New Yorkluların tek bir kent olarak şiddete ve nefrete karşı birlik olması her zamankinden çok daha önemlidir." diyerek, "New York'ta herkes saygı ile muamele görmeyi hakediyor. Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Sih, Hindu, agnostik ve ateist, bu önemli değildir." ifadelerini kullandı.

Belediyenin, 2017 yılında kentin dini çeşitliliğinin korunması ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele konusunda 8 milyon 400 bin nüfuslu kent halkını eğitmek amacıyla daha kapsamlı bir medya kampanyası başlatması bekleniyor.