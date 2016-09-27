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için gelen bakan yoldan döndü!

Cezaevindeki 'cüleri ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmeyi planlayan Almanya'nın Hessen eyaleti Avrupa Bakanı , eski Türkiye'de olduğu gibi el üstünde tutulmayacağını ve bir çok yetkiliden randevu alamayacağını anlayınca ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Ziyaret iptaline gerekçe olarak da randevu alamamasını gösterdi.

FETÖ için gelen bakan yoldan döndü!

Hessen eyaleti Avrupa Bakanı , 4 gün olarak planladığı Türkiye ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Alman Wiesbadener Kurier gazetesi, Puttrich'in Hessen eyaletinin kardeş kenti Bursa'nın Valisi İzzettin Küçük'le programı olduğuna ve Türk tarafının bu görüşmeyi kısa süre öncesinde iptal ettiğine dikkat çekti.

FETÖ TUTUKLULARINI ZİYARET EDECEKTİ
Puttrich, temaslarında Türkiye-Almanya ilişkilerini etkileyen zorlu konuları gündeme getireceğini, ayrıca Fetullahçı darbe girişimiyle ilgili olarak Temmuz ayında tutuklanan Bursa'nın eski valisi Sabahattin Harput'un da akıbetini öğrenmek istediğini açıklamıştı.

RANDEVULARI İPTAL EDİLİNCE VAZGEÇTİ
Hessen eyaleti Hükümet Sözcüsü Michael Busser de Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin randevu vermemesi/iptal etmesi nedeniyle ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Türk yetkililere yönelttikleri soru karşısında konunun darbe girişimiyle ilgili olduğu izlenimi edindiklerini kaydeden Busser, "Bunun üzerine Bayan Puttrich, Türk tarafı diyaloğa hazır değilse bu seyahati gerçekleştirmenin anlamı olmadığına karar verdi" şeklinde konuştu. (Güneş)
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  • 27 Eylül 2016, Salı 11:05
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Uzakses Uzakses

Tek Kelime... Alman-Suratsizlarin Igrencligi! Bundan sonra Türkiye hic bir Alman-Sürtügüne izin vermesin1 Türkiye Incirlik`teki bütün alman askerlerini - PKK-canilerine yardim icin orada olanlari - DERHAL ülkeden atsin! Almanlar Türkleri kaybetmistir - hileli Alman-Canileri Türklerin dostu olamaz!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 12:15
taka41 taka41

kiminle Dialog ? darbecilerin avukatligini yapanlarlami Dialog ? neden ziyaret konusu 254 Vatan evladinin geride kalan aile fertleri ile Dialog yok... ? Ankara artik bayatlamis numaralari yutmuyor....Berlinide hakli olarak dost olarak görmüyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 27.09.2016 11:52
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