FETÖ için gelen bakan yoldan döndü!

Hessen eyaleti Avrupa Bakanı Lucia Puttrich, 4 gün olarak planladığı Türkiye ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Alman Wiesbadener Kurier gazetesi, Puttrich'in Hessen eyaletinin kardeş kenti Bursa'nın Valisi İzzettin Küçük'le programı olduğuna ve Türk tarafının bu görüşmeyi kısa süre öncesinde iptal ettiğine dikkat çekti.

FETÖ TUTUKLULARINI ZİYARET EDECEKTİ

Puttrich, temaslarında Türkiye-Almanya ilişkilerini etkileyen zorlu konuları gündeme getireceğini, ayrıca Fetullahçı darbe girişimiyle ilgili olarak Temmuz ayında tutuklanan Bursa'nın eski valisi Sabahattin Harput'un da akıbetini öğrenmek istediğini açıklamıştı.

RANDEVULARI İPTAL EDİLİNCE VAZGEÇTİ

Hessen eyaleti Hükümet Sözcüsü Michael Busser de Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin randevu vermemesi/iptal etmesi nedeniyle ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Türk yetkililere yönelttikleri soru karşısında konunun darbe girişimiyle ilgili olduğu izlenimi edindiklerini kaydeden Busser, "Bunun üzerine Bayan Puttrich, Türk tarafı diyaloğa hazır değilse bu seyahati gerçekleştirmenin anlamı olmadığına karar verdi" şeklinde konuştu. (Güneş)