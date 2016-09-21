  1. ABD'de 'polis şiddeti' durmuyor

'dan kritik hamlesi

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'e göndermeyi planladıklarını aktardı.

Rusyadan kritik Akdeniz hamlesi

Savunma Bakanlığında düzenlenen bir toplantıda konuşan Şoygu, "Şu an Doğu 'de en az 6 Rus savaş gemisi ve 3-4 yardımcı gemimiz bulunuyor. Askeri gücü artırmak için Amiral Kuznetsov ni bölgeye sevk etmeyi planlıyoruz" dedi.

Daha önce Rus basınında yer alan haberlede, 'nın tek savaş gemisi Amiral Kuznetsov'un Suriye'deki operasyonlarda kullanılmak üzere Akdeniz'e gönderileceği belirtilmişti.

SURİYE'DEKİ İNSANİ YARDIM KONVOYUNA SALDIRI
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) Halep'e bağlı Urum el-Kubra bölgesinde BM ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna saldırı düzenlendiği anda bölgede uçtuğunu iddia etti.

Konaşenkov, koalisyona ait hava aracının İncirlik Üssü'nden havalandığını öne sürerek "Predator 19 Eylül akşamı konvoyun bulunduğu bölgede 3 bin 600 metre yükseklikte ve yaklaşık 200 km hızla seyir ediyordu. İHA olay yaşanmadan birkaç dakika önce bölgeye girdi ve yaklaşık yarım saat sonra çıktı" ifadelerini kullandı.

Halep'e bağlı Urum el-Kubra'da Suriye Kızılayına ait insani yardım taşıyan konvoya düzenlenen hava saldırısında 12 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı. Urum el-Kubra beldesi sivil savunma yetkilisi Hüseyin Bedu, "Urum el- Kubra'daki insani yardım konvoyu Rus ve rejim uçaklarınca bombalandı." açıklamasını yapmıştı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 20:18
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