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: 'BM Konvoyunu biz vurmadık'

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının BM'ye ait insani yardım konvoyuna ateş açmadığı iddia edildi.

Rusyadan açıklama geldi: Biz vurmadık
Halep'e giden BM insani yardım konvoyunun Rus jetleri tarafından vurulduğuna ilişkin iddialara yanıt veren Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya ve Suriye uçakları, Halep'in güneybatısında BM'ye ait insani yardım konvoyuna ateş açmadı. Konvoyun güzergahı, militanların kontrolündeki bölgelerden geçtiği için Rus gözlem merkezi, konvoyun geçişini insansız hava araçları aracılığıyla izledi" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Halep kentindeki Urum el Kubra bölgesine yardım götüren bir konvoya saldırı düzenlenmişti. 20 kişinin öldüğü belirtilen saldırıda, 31 araçlık konvoydaki 18 araç da kullanılamaz hale gelmişti.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 19:43
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