BMGK başkanlığından yapılan açıklamada, Konsey üyelerinin saat 19.30'da (TSİ: 02.30) kapalı toplantıda bir araya geleceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusundaki Deyr Ez-zur ilinde Beşşar Esed rejimine ait bir askeri üssü vurduğunu ve rejimin verdiği bilgiye göre 62 askerin öldüğünü, 100'den fazlasının da yaralandığını duyurmuştu.

ABD ile Rusya'nın Kurban Bayramı'nda Suriye'de çatışmaların durması konusunda vardığı anlaşma, 12 Eylül Pazartesi günü Suriye yerel saatiyle 18.45'te yürürlüğe girmişti. Önce 1 hafta süreceği açıklanan ateşkesin daha sonra iki gün uzatılması konusunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaştığı bildirilmişti.

Öte yandan, anlaşma kapsamında Halep'e gönderilmek istenen BM yardım kamyonları ise rejimin gerekli izinleri vermemesi ve tarafların güvenlik garantisi sağlamaması nedeniyle 4 gündür Türkiye'de bekliyor.



