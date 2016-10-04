Kolombiya'da konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026'da düzenlenecekDünya Kupası'na katılacak takım sayısının 32'den 48'e yükseltilebileceğini söyledi.
Infantino, daha fazla ülkenin katıldığı turnuvanın dünyada mutluluğu arttıracağını kaydederek, mali açıdan gelirin de ekstra katlanacağının altını çizdi
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