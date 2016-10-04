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Infantino'dan açıklaması

Başkanı Infantino, 2026'da düzenlenecek 'na 48 takımın katılabileceğini açıkladı.

Infantinodan Dünya Kupası açıklaması

Kolombiya'da konuşan Başkanı Gianni Infantino, 2026'da düzenlenecek'na katılacak takım sayısının 32'den 48'e yükseltilebileceğini söyledi.

Infantino, daha fazla ülkenin katıldığı turnuvanın dünyada mutluluğu arttıracağını kaydederek, mali açıdan gelirin de ekstra katlanacağının altını çizdi
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  • 04 Ekim 2016, Salı 14:18
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